Носите топы с эффектом «второй кожи», как Кристина Агилера и Ким Кардашьян

Ким Кардашьян предлагает носить одежду, которая идеально подходит под тон кожи, будто на теле нет одежды и вовсе. Эффект «показалось» достигается с помощью облегающих топов, боди, велосипедок и легинсов с гульфиками.

Помимо коллекции белья собственного бренда в гардеробной Кардашьян частенько гостит беспорядок. О звездах, которые не стесняются своего бардака, читайте на Passion.ru.