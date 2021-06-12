Носите топы с эффектом «второй кожи», как Кристина Агилера и Ким Кардашьян
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @xtina
Кристина проводит время в Лас-Вегасе в ожидании своего концерта, и передает приветы фанатам. Самую удобную униформу для себя она присмотрела давно, и это — ультраоблегающее боди приглушенного василькового цвета плюс объемные треники, будто позаимствованные у бойфренда. В дополнение — пара остромодных кросовок-хайтопов, узкие очки Тринити из «Матрицы» и акцентные украшения.
Ким Кардашьян предлагает носить одежду, которая идеально подходит под тон кожи, будто на теле нет одежды и вовсе. Эффект «показалось» достигается с помощью облегающих топов, боди, велосипедок и легинсов с гульфиками.
Помимо коллекции белья собственного бренда в гардеробной Кардашьян частенько гостит беспорядок. О звездах, которые не стесняются своего бардака, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @xtina / @kim_kardashian
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