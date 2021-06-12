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Носите топы с эффектом «второй кожи», как Кристина Агилера и Ким Кардашьян

Кристина Агилера вышла за кофе в лучших традициях спортшика, и уже не в первый раз показала прием, с которым талия визуально кажется уже, а бюст — пышнее. Певица носит топы с эффектом «второй кожи», и вам рекомендует. Тому же примеру следует и Ким Кардашьян, которая научилась делать миллионы на этом трюке и активно применяет его при создании одежды для собственного бренда.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Агилера

Фото: Instagram @xtina

Кристина проводит время в Лас-Вегасе в ожидании своего концерта, и передает приветы фанатам. Самую удобную униформу для себя она присмотрела давно, и это — ультраоблегающее боди приглушенного василькового цвета плюс объемные треники, будто позаимствованные у бойфренда. В дополнение — пара остромодных кросовок-хайтопов, узкие очки Тринити из «Матрицы» и акцентные украшения.

Ким Кардашьян / Instagram @kimkardashian

Ким Кардашьян предлагает носить одежду, которая идеально подходит под тон кожи, будто на теле нет одежды и вовсе. Эффект «показалось» достигается с помощью облегающих топов, боди, велосипедок и легинсов с гульфиками.

Помимо коллекции белья собственного бренда в гардеробной Кардашьян частенько гостит беспорядок. О звездах, которые не стесняются своего бардака, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @xtina / @kim_kardashian

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