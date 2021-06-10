Вот это бардак! Звезды, которые не стесняются беспорядка в гардеробных
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kimkardashian
Ким Кардашьян часто критикуют за беспорядок в гардеробной (а она у нее внушительных размеров). Звезда реалити делится фото с примерок, а на фоне валяются туфли, одежда и чемоданы, до отказа набитые вещами. Ее старшая сестра Кортни не отстает: рубрика «гардеробный look» нередко мелькает в ее блоге. Обувь на полках расставлена по цветам, зато на полу всегда лежит что-то, скинутое впопыхах.
Фото: Instagram @oliviaculpo
У «Мисс Вселенной — 2012» Оливии Калпо в спальне далеко не примерный порядок. В завалах одежды, обуви, аксессуаров и многочисленных коробок трудно даже разглядеть питомца.
Фото: Instagram @meganfox
А в доме у Меган Фокс и ее возлюбленного Колсона Бэйкера, известного как Machine Gun Kelly, — идиллия. Ведь так важно встретить человека, которого тоже не смущает неразобранная дорожная сумка, мусор от кофе с собой и вишенка на торте — нижнее белье на полу.
Фото: Globallook / Instagram
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