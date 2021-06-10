Вот это бардак! Звезды, которые не стесняются беспорядка в гардеробных

Ким Кардашьян часто критикуют за беспорядок в гардеробной (а она у нее внушительных размеров). Звезда реалити делится фото с примерок, а на фоне валяются туфли, одежда и чемоданы, до отказа набитые вещами. Ее старшая сестра Кортни не отстает: рубрика «гардеробный look» нередко мелькает в ее блоге. Обувь на полках расставлена по цветам, зато на полу всегда лежит что-то, скинутое впопыхах.