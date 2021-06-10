passion.ru

Вот это бардак! Звезды, которые не стесняются беспорядка в гардеробных

Дилемма «нечего надеть» приходит тогда, когда шкаф забит вещами — тогда муки выбора одолевают каждое утро. Это — первый звонок для того, чтобы обратиться к стилисту для тотальной ревизии. А вот селебрити, чьи гардеробные порой занимают площадь однокомнатных апартаментов, приходится еще тяжелее. Особенно когда нужно собираться на светское мероприятие или в отпуск. Посмотрим, что скрывают тайные комнаты звезд?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 17

Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Ким Кардашьян часто критикуют за беспорядок в гардеробной (а она у нее внушительных размеров). Звезда реалити делится фото с примерок, а на фоне валяются туфли, одежда и чемоданы, до отказа набитые вещами. Ее старшая сестра Кортни не отстает: рубрика «гардеробный look» нередко мелькает в ее блоге. Обувь на полках расставлена по цветам, зато на полу всегда лежит что-то, скинутое впопыхах.

Спальня Оливии Калпо

Фото: Instagram @oliviaculpo

У «Мисс Вселенной — 2012» Оливии Калпо в спальне далеко не примерный порядок. В завалах одежды, обуви, аксессуаров и многочисленных коробок трудно даже разглядеть питомца.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Фото: Instagram @meganfox

А в доме у Меган Фокс и ее возлюбленного Колсона Бэйкера, известного как Machine Gun Kelly, — идиллия. Ведь так важно встретить человека, которого тоже не смущает неразобранная дорожная сумка, мусор от кофе с собой и вишенка на торте — нижнее белье на полу.

Фото: Globallook / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!