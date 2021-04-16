Носите оттенки салатных листьев, как Елизавета II и другие знаменитости
Фото: Globallook
За вдохновением — к образам королевы Елизаветы II. Сочные травянистые цвета на грани неона часто мелькают в модном арсенале Ее Величества. Кислотные оттенки обожает Хайди Клум. Одним из недавних выходов супермодель показала на практике, что одна деталь в виде акцентного жакета правит бал в базовом аутфите с денимом и белым топом. Пышнотелая красотка Лиззо смело наряжается в неон с головы до ног, Кортни Кардашьян щеголяет в ультраярком лыжном костюме Prada в горах, а теннисистка Серена Уильямс примеряет микс из флуоресцентной зелени и фуксии.
С яркостью в образах любят поэкспериментировать Светлана Бондарчук, Тина Канделаки, Кайли Дженнер, Дуа Липа и даже монаршие особы во главе с бельгийской королевой Матильдой. Подробнее о том, как добавить цвет в повседневные аутфиты, читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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