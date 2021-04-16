Носите оттенки салатных листьев, как Елизавета II и другие знаменитости

За вдохновением — к образам королевы Елизаветы II. Сочные травянистые цвета на грани неона часто мелькают в модном арсенале Ее Величества. Кислотные оттенки обожает Хайди Клум. Одним из недавних выходов супермодель показала на практике, что одна деталь в виде акцентного жакета правит бал в базовом аутфите с денимом и белым топом. Пышнотелая красотка Лиззо смело наряжается в неон с головы до ног, Кортни Кардашьян щеголяет в ультраярком лыжном костюме Prada в горах, а теннисистка Серена Уильямс примеряет микс из флуоресцентной зелени и фуксии.