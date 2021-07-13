Носите одежду в технике колор-блок, как Зендая, Бейонсе и Хейли Бибер

Не так давно трюком воспользовалась и Бейонсе, которая примерила ультракороткое платье Mara Hoffman, и оно тут же разлетелось из онлайн-магазина бренда. В нем насыщенный желтый дополняет родственный оранжевый и яркий лазурный, а вторит им микросумка василькового цвета. С колор-блокингом не раз экспериментировала Хейли Бибер, разбавляя повседневный casual объемным кардиганом и цветной рубашкой oversize. Тренд, кстати, популярен не только в одежде, но и в бьюти-сфере — присмотритесь к мейкапу Жизель Оливейры.

Листайте нашу фотогалерею, чтобы увидеть больше образов.

Модная противоположность колор-блокингу — монохромный белый. Как его носить, чтобы выглядеть стильно, мы рассказывали ранее и разбирали на примерах звезд и инфлюенсеров. Подробности — на Passion.ru.