passion.ru

Носите одежду в технике колор-блок, как Зендая, Бейонсе и Хейли Бибер

Одежда в технике колор-блок возвращается из свингующих шестидесятых и бурных девяностых, захватывая улицы, подиумы и красные дорожки. На одной из последних отличилась Зендая: певица пришла на премьеру фильма «Космический джем» в костюме из куртки и ультракоротких шорт Moschino — все пестрое, собранное из микса оттенков желтого, небесно-голубого, алого, ультрафиолета.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Зендая

Фото: Eastnews

Не так давно трюком воспользовалась и Бейонсе, которая примерила ультракороткое платье Mara Hoffman, и оно тут же разлетелось из онлайн-магазина бренда. В нем насыщенный желтый дополняет родственный оранжевый и яркий лазурный, а вторит им микросумка василькового цвета. С колор-блокингом не раз экспериментировала Хейли Бибер, разбавляя повседневный casual объемным кардиганом и цветной рубашкой oversize. Тренд, кстати, популярен не только в одежде, но и в бьюти-сфере — присмотритесь к мейкапу Жизель Оливейры.

Листайте нашу фотогалерею, чтобы увидеть больше образов.

Модная противоположность колор-блокингу — монохромный белый. Как его носить, чтобы выглядеть стильно, мы рассказывали ранее и разбирали на примерах звезд и инфлюенсеров. Подробности — на Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!