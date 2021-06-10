Носите нескучные жакеты с «опасными» декольте, как у Ренаты Литвиновой

Выбор пал на еще один бренд-фаворит — Nina Ricci. Узнаваемый дух модного дома прослеживается в жакете затейливого кроя — гибрида базового однобортного блейзера oversize и жилета. Получилось соблазнительно: экстремально глубокий V-образный вырез оставил мало места для фантазии. В комплект к нему — классические прямые брюки, лодочки на шпильках и главный акцент образа — крупные оправы MM6 Maison Margiela, цитирующие то ли шестидесятые, то ли экипировку летчиков.

Не так давно внимание к вопросу глубины декольте привлекла Светлана Ходченкова. Актриса посетила званый ужин в Милане, похваставшись роскошным платьем в духе принцессы Белль и увесистым бриллиантовым колье. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.