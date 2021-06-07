Ходченкова сверкнула бриллиантами и дерзким декольте на ужине в Милане

В программе — эксклюзивный частный концерт в театре Ла Скала, обед в саду с меню от мишленовского шефа Нико Ромито под выступление оркестра Беатрис Венеци, званый ужин. Днем Светлана Ходченкова блистала в пышном платье с открытой спиной от Prada и туфлях Manolo Blahnik, а на вечернее мероприятие вышла в платье Edem с декольте, линию которого украшало увесистое бриллиантовое колье.

Тина Кунаки пришла на светский раут без Венсана Касселя, но во всеоружии — в плиссированном платье Alexander Vauthier цвета жемчуга. А недавно ставшая амбассадором ювелирного Дома Кьяра Ферраньи сбежала с корабля на бал и разлучилась на вечер с 3-месячной дочкой Витторией. Дважды мама похвасталась отличной формой в силуэтном платье с экстремальным разрезом от бедра. Больше фото — в нашей галерее!