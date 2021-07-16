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Носите гигантские шляпы-«медузы», как на кутюрном показе Valentino

15 июля состоялся кутюрный показ Valentino в рамках Недели высокой моды. Креативный директор Пьерпаоло Пиччоли остался в своем репертуаре, однако и об айдентике модного дома не забыл. На подиуме — О-силуэты, многочисленные драпировки и целая палитра неона. А вместе с ними — необычные аксессуары на случай вечеринок или внезапного желания стать истинным фэшн-фриком.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Valentino Fall 2021 Couture

Фото: Vogue.com

Шоу состоялось в Венеции, в Арсенале, где обычно проходит Венецианская биеннале. Выбор локации не случаен: новая коллекция напрямую связана с искусством. Во время работы над ней Пиччоли обращался к современным художникам, заимствуя у них сюжеты для принтов и цветовые сочетания. Так, в коллекцию вошла насыщенная фуксия в миксе с остромодным оттенком Grass, ультрафиолет и все оттенки леденцов.

Внимание на себя перетянули аксессуары — гигантские шляпы из перьев, по форме напоминающие медуз с щупальцами. Гипертрофированные головные уборы намекают — с морской тематикой мы не прощается и в грядущем сезоне холодов.

Не так давно Рената Литвинова прилетала в Париж, где ее друг Демна Гвасалия представил первую за 53 года кутюрную коллекцию Balenciaga. Аутфит актрисы с «пиратской» шляпой и пышным платьем цвета фуксии произвел фурор. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Vogue.com

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