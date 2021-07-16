Носите гигантские шляпы-«медузы», как на кутюрном показе Valentino

Шоу состоялось в Венеции, в Арсенале, где обычно проходит Венецианская биеннале. Выбор локации не случаен: новая коллекция напрямую связана с искусством. Во время работы над ней Пиччоли обращался к современным художникам, заимствуя у них сюжеты для принтов и цветовые сочетания. Так, в коллекцию вошла насыщенная фуксия в миксе с остромодным оттенком Grass, ультрафиолет и все оттенки леденцов.

Внимание на себя перетянули аксессуары — гигантские шляпы из перьев, по форме напоминающие медуз с щупальцами. Гипертрофированные головные уборы намекают — с морской тематикой мы не прощается и в грядущем сезоне холодов.

Не так давно Рената Литвинова прилетала в Париж, где ее друг Демна Гвасалия представил первую за 53 года кутюрную коллекцию Balenciaga. Аутфит актрисы с «пиратской» шляпой и пышным платьем цвета фуксии произвел фурор. Подробности с фото — на Passion.ru.