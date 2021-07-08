Рената Литвинова устроила дефиле в «шляпе пирата» и платье цвета фуксии

Рената — в своем репертуаре и, конечно же, в total look от Balenciaga. В главной роли — платье цвета фуксии без бретелей, с гипертрофированным объемом и шлейфом. К нему — легендарные неоновые сапоги-чулки Knife и крупная широкополая «пиратская» шляпа. Кстати, этот наряд за последние три года мы видели на актрисе неоднократно — на съемках и на сцене театра во время исполнения драмы «Северный ветер». Платье напрямую цитирует архивные силуэты модного дома, разработанные некогда легендарным кутюрье.