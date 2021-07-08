Рената Литвинова устроила дефиле в «шляпе пирата» и платье цвета фуксии
Впервые за 53 года в Париже состоялся кутюрный показ Balenciaga. Демна Гвасалия осмелился нарушить волю Кристобаля Баленсиага, который в конце шестидесятых отказался работать с набирающим популярность прет-а-порте и закрыл свой модный дом. Шоу прошло в рамках Недели высокой моды, в салоне Кристобаля на 10 Авеню Георга V. В числе гостей сияла и Рената Литвинова, которая приехала полюбоваться роскошью от-кутюр и поддержать друга-модельера.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Рената — в своем репертуаре и, конечно же, в total look от Balenciaga. В главной роли — платье цвета фуксии без бретелей, с гипертрофированным объемом и шлейфом. К нему — легендарные неоновые сапоги-чулки Knife и крупная широкополая «пиратская» шляпа. Кстати, этот наряд за последние три года мы видели на актрисе неоднократно — на съемках и на сцене театра во время исполнения драмы «Северный ветер». Платье напрямую цитирует архивные силуэты модного дома, разработанные некогда легендарным кутюрье.
Рената Литвинова и Демна Гвасалия / Instagram @renatalitvinovaofficiall
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
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