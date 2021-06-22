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Носите цветные чулки напоказ, как в новой коллекции David Koma

21 июня David Koma представил новую круизную коллекцию, вдохновленную семидесятыми. Дизайнера охватила ностальгия, а вместе с тем — настроение для громких вечеринок под песни Шер. Лейтмотив — соблазн и дерзость, выраженные сочными оттенками и будуарными деталями. В постепенно возрождающемся после пандемии мире — актуально как никогда.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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David Koma Resort 2022

Фото: Vogue.com

В пару к брутальным кожаным шортам, объемным джемперам и платьям с разрезами от бедра Кома ставит чулки, которые вторят гаммам образов и сливаются с обувью. Деталь дизайнер настоятельно рекомендует носить напоказ, не боясь интриговать и даже провоцировать. На будущий сезон вооружайтесь чулками цвета лимона, лаванды и апельсинового фреша — им пророчат успешное модное будущее.

Не так давно плоды своего творчества продемонстрировала Мария Грация Кьюри, креативный директор Christian Dior. Дизайнер объездила добрую половину Греции, погружалась в культуру и мифологию, а результатом стала коллекция для античных богинь в современной интерпретации. Финальный выход шоу стал неожиданным — такое мы где-то уже видели. Подробности — на Passion.ru.

Фото: Vogue.com

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