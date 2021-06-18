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Christian Dior повторили легендарное «лебединое платье» Бьорк 2001 года

17 июня на стадионе «Панатинаикос» состоялся показ новой круизной коллекции Christian Dior. Креативный директор модного Дома Мария Грация Кьюри вдохновилась величием Древней Греции, женщинами, вспомнила времена свободы путешествий, истории о которых сейчас звучат как мифы античности.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Christian Dior Resort 2022

Фото: Vogue.com

Кьюри путешествовала по Греции не один месяц, собирая детали. Дельфы, Крит, Санторини — каждый регион отражен в коллекции. А вместе с ним — культура, легенды, образы богинь, поддерживающие феминистическую миссию дизайнера. Здесь — невесомые платья, дополненные акцентным блеском драгметаллов, «монументальные» силуэты и маскулиные элементы — брутальная обувь, корсеты, стилизованные под рельеф мышц.

Бьорк

Фото: Dpa

Закрыло показ платье-«лебедь», напомнившее легендарный образ Бьорк на церемонии вручения «Оскара» в 2001 году. Тогда, 20 лет назад, на заветную красную дорожку певица вышла в «лебедином платье» Marian Pejoski, а номинирована была за песню «I’ve Seen It All» в трилогии Ларса фон Триера.

Фото: Vogue.com / Dpa

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