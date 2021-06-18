Christian Dior повторили легендарное «лебединое платье» Бьорк 2001 года
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Фото: Vogue.com
Кьюри путешествовала по Греции не один месяц, собирая детали. Дельфы, Крит, Санторини — каждый регион отражен в коллекции. А вместе с ним — культура, легенды, образы богинь, поддерживающие феминистическую миссию дизайнера. Здесь — невесомые платья, дополненные акцентным блеском драгметаллов, «монументальные» силуэты и маскулиные элементы — брутальная обувь, корсеты, стилизованные под рельеф мышц.
Фото: Dpa
Закрыло показ платье-«лебедь», напомнившее легендарный образ Бьорк на церемонии вручения «Оскара» в 2001 году. Тогда, 20 лет назад, на заветную красную дорожку певица вышла в «лебедином платье» Marian Pejoski, а номинирована была за песню «I’ve Seen It All» в трилогии Ларса фон Триера.
Фото: Vogue.com / Dpa
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