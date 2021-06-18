Christian Dior повторили легендарное «лебединое платье» Бьорк 2001 года

Закрыло показ платье-«лебедь», напомнившее легендарный образ Бьорк на церемонии вручения «Оскара» в 2001 году. Тогда, 20 лет назад, на заветную красную дорожку певица вышла в «лебедином платье» Marian Pejoski, а номинирована была за песню «I’ve Seen It All» в трилогии Ларса фон Триера.