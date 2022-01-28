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Ноги на зависть: Олеся Судзиловская похвасталась фигурой в кожаных скинни-брюках

27 января светская Москва отмечала премьеру фильму «День слепого Валентина» в кинотеатре «Октябрь». Увидеть киноленту в числе первых успела и Олеся Судзиловская, которая зарядилась романтическим настроением и даже образ подобрала соответствующий. 47-летняя актриса показала, как выглядеть ультрасоблазнительно даже в расслабленном casual-аутфите — слушайте и запоминайте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олеся Судзиловская

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Звезда доказала, что черные кожаные брюки — модная аксиома любого базового гардероба. Их особые приметы — правильный силуэт по фигуре и плотная матовая кожа. Брутальности им добавили массивные ботинки-берцы, а дух романтики привнес уютный джемпер с акцентной надписью «Love». На плечи актриса накинула молочно-белое пальто с фактурой Teddy и завершила образ миниатюрной сумкой алого цвета. Из повседневного в вечерний образ легко превратился с помощью броских серег-хупов и жгуче-красной помады.

На премьере также сияла Нино Нинидзе, которая пришла поддержать Максима Виторгана, Полина Максимова, раскрывшая подробности нового романа, Агата Муцениеце и многие другие. За событиями наблюдал и Passion.ru. Подробности — по ссылке.

Фото: Макс Светский / Instagram @olesya_sudzilovskaya

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