Ноги на зависть: Олеся Судзиловская похвасталась фигурой в кожаных скинни-брюках

Звезда доказала, что черные кожаные брюки — модная аксиома любого базового гардероба. Их особые приметы — правильный силуэт по фигуре и плотная матовая кожа. Брутальности им добавили массивные ботинки-берцы, а дух романтики привнес уютный джемпер с акцентной надписью «Love». На плечи актриса накинула молочно-белое пальто с фактурой Teddy и завершила образ миниатюрной сумкой алого цвета. Из повседневного в вечерний образ легко превратился с помощью броских серег-хупов и жгуче-красной помады.

На премьере также сияла Нино Нинидзе, которая пришла поддержать Максима Виторгана, Полина Максимова, раскрывшая подробности нового романа, Агата Муцениеце и многие другие. За событиями наблюдал и Passion.ru. Подробности — по ссылке.