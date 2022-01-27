Нино Нинидзе с «мокрой» укладкой и в кожаной юбке поддержала любимого на премьере фильма

Нино Нинидзе с «мокрой» укладкой и в кожаной юбке поддержала любимого на премьере фильмаКак прошла премьера картины «День слепого Валентина»
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Фото: Макс Светский/passion.ru
Актер Максим Виторган пришел на премьеру с возлюбленной Нино Нинидзе. Нино сделала ставку на элегантный и дерзкий total black, выбрав облегающее черное боди и кожаную юбку длины миди. Максим признался журналистам, что именно он помогал выбирать юбку, чтобы образ его второй половинки получился гармоничным и женственным.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Агата Муцениеце, еще недавно интриговавшая поклонников совместными снимками с Павлом Прилучным, выбрала для выхода в свет черный приталенный брючный костюм и розовые лодочки, которые сделали аутфит не таким строгим и скучным. Волосы, собранные в высокий хвост, и макияж в стиле smoky eyes дополнили элегантный образ актрисы. Буквально недавно знаменитость вернулась из отпуска, который провела вместе с экс-мужем, детьми и.... новой подругой Павла Прилучного Мирославой Карпович. Бывшие супруги публиковали в своих соцсетях такие милые совместные фотографии, что публика тут же решила, что они снова вместе. Звезда «Папиных дочек» постаралась сохранить лицо в данной ситуации и никак не комментировать то, что происходит между ними.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Павел Прилучный, в отличие от бывшей супруги, сделал ставку на стиль casual и чувствовал себя весьма комфортно в базовой водолазке шоколадного оттенка и удачно подобранном жакете в клетку.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Полина Максимова появилась на премьере фильма в черном костюме оригинального кроя, дополненным белым эффектным воротником. Насыщенная красная помада и дымчатый smoky придали образу актрисы особый шарм. Актриса прибыла на мероприятие в сопровождении Кирилла Плетнева, держалась с ним за руки и с удовольствием позировала фотографам. Парочка выглядела настолько счастливой, что у присутствующих не осталось сомнения, что между ними вовсе не дружеские отношения.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Фильм режиссера Александра Баршака «День слепого Валентина» представляет собой несколько историй разных пар, объединенных одной темой. В День всех влюбленных молодым людям придется пройти нешуточные испытания, чтобы проверить свои чувства на прочность и решить, стоит ли бороться за отношения или нет.
В широкий прокат фильм выходит 3 февраля.
Фото: Макс Светский/passion.ru