Нино Нинидзе с «мокрой» укладкой и в кожаной юбке поддержала любимого на премьере фильма

Агата Муцениеце, еще недавно интриговавшая поклонников совместными снимками с Павлом Прилучным, выбрала для выхода в свет черный приталенный брючный костюм и розовые лодочки, которые сделали аутфит не таким строгим и скучным. Волосы, собранные в высокий хвост, и макияж в стиле smoky eyes дополнили элегантный образ актрисы. Буквально недавно знаменитость вернулась из отпуска, который провела вместе с экс-мужем, детьми и.... новой подругой Павла Прилучного Мирославой Карпович. Бывшие супруги публиковали в своих соцсетях такие милые совместные фотографии, что публика тут же решила, что они снова вместе. Звезда «Папиных дочек» постаралась сохранить лицо в данной ситуации и никак не комментировать то, что происходит между ними.