Ноги на зависть: 42-летняя Кейт Хадсон устроила дефиле в мини-шортах

42-летняя звезда Кейт Хадсон в последнее время все чаще радует поклонников новыми образами. В этот раз актриса продемонстрировала стройные ноги в костюме с короткими шортами и классическим жилетом Max Mara. Голливудская звезда вместе со стилистом придумала свою вариацию на тему образа лондонского денди, в котором выглядит очень соблазнительно.

Аутфит актрисы дополняют лаконичная бланковая рубашка и блестящие туфли из сетки от Tamara Mellon. Еще одна деталь, которая сделала образ актрисы более эффектным и игривым, — макияж с акцентом на глаза.