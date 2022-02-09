Ноги на зависть: 42-летняя Кейт Хадсон устроила дефиле в мини-шортах
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Фото: Globallook
42-летняя звезда Кейт Хадсон в последнее время все чаще радует поклонников новыми образами. В этот раз актриса продемонстрировала стройные ноги в костюме с короткими шортами и классическим жилетом Max Mara. Голливудская звезда вместе со стилистом придумала свою вариацию на тему образа лондонского денди, в котором выглядит очень соблазнительно.
Аутфит актрисы дополняют лаконичная бланковая рубашка и блестящие туфли из сетки от Tamara Mellon. Еще одна деталь, которая сделала образ актрисы более эффектным и игривым, — макияж с акцентом на глаза.
Фото: Instagram @katehudson
Одна из главных красоток Голливуда Кейт Хадсон, определенно, любит и умеет носить длину мини. Ранее мы обсуждали и показывали еще один стильный выход актрисы в ультрамодном коротком платье. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Dpa / Instagram @katehudson