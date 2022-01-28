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Мини после 40 — легко! Кейт Хадсон прогулялась в экстремально коротком платье

Кейт Хадсон поймали по пути на съемки шоу Стивена Колберта. В миссии сразить наповал актриса преуспела, использовав запрещенный прием: крошечное черное платье. И выиграла! На замечания тех, кто считает, что мини после 35 должно быть под запретом, 42-летняя актриса смотрит с высоты своих шпилек (и вам рекомендует).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Хадсон

Фото: Eastnews

В главной роли — мини-платье Saint Laurent с пестрым флористическим принтом. Экстремально короткая длина эффектно подчеркнула бесконечные ноги Кейт — и это еще одно доказательство того, что мини после 40 — отличная идея. Дополнили образ плотные черные колготки в паре с лакированными босоножками на головокружительных шпильках — прием ранее считался дурным тоном, а теперь — главный стайлинг-трюк. В завершение — классическое черное пальто, микросумка и броские аксессуары.

А накануне Кейт продемонстрировала роскошный костюм Ulyana Sergeenko на ток-шоу в гостях у своей близкой подруги Дрю Бэрримор. Элегантный черный ансамбль с принтом в виде вишен дополнили атласные туфли на каблуке цвета спелой клубники.

В 2021 году актриса объявила о помолвке с отцом ее дочери Рани Роуз Дэнни Фудзикавой, который не поскупился на бриллиант для предложения руки и сердца. Самые эффектные помолвочные кольца в ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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