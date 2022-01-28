Мини после 40 — легко! Кейт Хадсон прогулялась в экстремально коротком платье

А накануне Кейт продемонстрировала роскошный костюм Ulyana Sergeenko на ток-шоу в гостях у своей близкой подруги Дрю Бэрримор. Элегантный черный ансамбль с принтом в виде вишен дополнили атласные туфли на каблуке цвета спелой клубники.

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