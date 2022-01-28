Мини после 40 — легко! Кейт Хадсон прогулялась в экстремально коротком платье
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Фото: Eastnews
В главной роли — мини-платье Saint Laurent с пестрым флористическим принтом. Экстремально короткая длина эффектно подчеркнула бесконечные ноги Кейт — и это еще одно доказательство того, что мини после 40 — отличная идея. Дополнили образ плотные черные колготки в паре с лакированными босоножками на головокружительных шпильках — прием ранее считался дурным тоном, а теперь — главный стайлинг-трюк. В завершение — классическое черное пальто, микросумка и броские аксессуары.
А накануне Кейт продемонстрировала роскошный костюм Ulyana Sergeenko на ток-шоу в гостях у своей близкой подруги Дрю Бэрримор. Элегантный черный ансамбль с принтом в виде вишен дополнили атласные туфли на каблуке цвета спелой клубники.
В 2021 году актриса объявила о помолвке с отцом ее дочери Рани Роуз Дэнни Фудзикавой, который не поскупился на бриллиант для предложения руки и сердца. Самые эффектные помолвочные кольца в ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram