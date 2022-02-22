Нино Нинидзе в дерзкой коже и с мокрой укладкой украсила страницы глянца
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Фото: Пресс-служба
Обложка с возлюбленной Максима Виторгана получилась минималистичной. Нино драматично позирует в монохромном образе цвета крем-брюле. На ней силуэтное пальто миди с фигурными лацканами и классические брюки, полностью закрывающие обувь (по рецепту Виктории Бекхэм).
Второй образ балансирует на грани брутальности и элегантности. Актриса примерила все то, что мы ранее видели на подиуме Miu Miu: ультракороткие бланковые рубашки, микропуловеры и объемные кожаные жакеты. Дополняют look лаконичные серьги-хупы и графичная укладка с мокрым эффектом.
Фото: @efimtsev_nicholas
Не так давно результатами новой творческой съемки хвасталась Мирослава Карпович, которая примерила дерзкий образ с блейзером вместо платья и гламурными золотыми «доспехами». Актриса балансировала на экстремальных шпильках и показывала отличную растяжку. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Пресс-служба / Екатерина Ширинкина / Макс Светский / Светлана Наконечная / Starface / Instagram