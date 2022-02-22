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Нино Нинидзе в дерзкой коже и с мокрой укладкой украсила страницы глянца

Нино Нинидзе дебютировала на обложке глянцевого журнала. 30-летняя актриса украсила страницы российского издания Grazia, для которого примерила максимально женственный образ, а заодно модные трофеи из коллекций Fendi и Miu Miu. Смотрим, что из этого получилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нино Нинидзе

Фото: Пресс-служба

Обложка с возлюбленной Максима Виторгана получилась минималистичной. Нино драматично позирует в монохромном образе цвета крем-брюле. На ней силуэтное пальто миди с фигурными лацканами и классические брюки, полностью закрывающие обувь (по рецепту Виктории Бекхэм).

Второй образ балансирует на грани брутальности и элегантности. Актриса примерила все то, что мы ранее видели на подиуме Miu Miu: ультракороткие бланковые рубашки, микропуловеры и объемные кожаные жакеты. Дополняют look лаконичные серьги-хупы и графичная укладка с мокрым эффектом.

Фото: @efimtsev_nicholas

Не так давно результатами новой творческой съемки хвасталась Мирослава Карпович, которая примерила дерзкий образ с блейзером вместо платья и гламурными золотыми «доспехами». Актриса балансировала на экстремальных шпильках и показывала отличную растяжку. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Пресс-служба / Екатерина Ширинкина / Макс Светский / Светлана Наконечная / Starface / Instagram

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