Нино Нинидзе в дерзкой коже и с мокрой укладкой украсила страницы глянца

Обложка с возлюбленной Максима Виторгана получилась минималистичной. Нино драматично позирует в монохромном образе цвета крем-брюле. На ней силуэтное пальто миди с фигурными лацканами и классические брюки, полностью закрывающие обувь (по рецепту Виктории Бекхэм).

Второй образ балансирует на грани брутальности и элегантности. Актриса примерила все то, что мы ранее видели на подиуме Miu Miu: ультракороткие бланковые рубашки, микропуловеры и объемные кожаные жакеты. Дополняют look лаконичные серьги-хупы и графичная укладка с мокрым эффектом.