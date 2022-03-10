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Николь Шерзингер появилась в силуэтном платье-сетке и с диадемой из сосулек

Николь Шерзингер предпочитает запоминающиеся наряды, в чем мы убеждаемся раз за разом. Певица часто выбирает нестандартные и провокационные образы, в этом ей почти нет равных. Американская певица не привыкла изменять своим модными принципам. Телеведущая решила поразить всех на популярном телешоу The Masked Singer своим появлением.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Николь Шерзингер

Фото: Instagram @nicolescherzinger

Николь Шерзингер примерила образ настоящей Снежной королевы и похвасталась фигурой в облегающем наряде. 43-летняя звезда появилась в популярной американской телепередаче в полупрозрачном платье с сияющими вставками и пышной бахромой, которая затейливо играет при движении. Практически каждый новый образ Николь разбивает все стереотипы о том, что можно и нельзя носить после 40.

Аутфит дополнили серебряные украшения. И, наконец, главная фишка образа — сияющая диадема, которая может составить конкуренцию королевской короне.

Николь Шерзингер появилась в силуэтном платье-сетке и с диадемой из сосулек

Фото: Instagram @nicolescherzinger

Певица точно не боится экспериментов со стилем. Ранее мы рассказывали, что Николь Шерзингер похвасталась спортивной фигурой в топе-«сердце» цвета клубники. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @nicolescherzinger

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