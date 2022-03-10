Николь Шерзингер появилась в силуэтном платье-сетке и с диадемой из сосулек
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @nicolescherzinger
Николь Шерзингер примерила образ настоящей Снежной королевы и похвасталась фигурой в облегающем наряде. 43-летняя звезда появилась в популярной американской телепередаче в полупрозрачном платье с сияющими вставками и пышной бахромой, которая затейливо играет при движении. Практически каждый новый образ Николь разбивает все стереотипы о том, что можно и нельзя носить после 40.
Аутфит дополнили серебряные украшения. И, наконец, главная фишка образа — сияющая диадема, которая может составить конкуренцию королевской короне.
Фото: Instagram @nicolescherzinger
Певица точно не боится экспериментов со стилем. Ранее мы рассказывали, что Николь Шерзингер похвасталась спортивной фигурой в топе-«сердце» цвета клубники. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @nicolescherzinger