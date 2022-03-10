Николь Шерзингер появилась в силуэтном платье-сетке и с диадемой из сосулек

Николь Шерзингер примерила образ настоящей Снежной королевы и похвасталась фигурой в облегающем наряде. 43-летняя звезда появилась в популярной американской телепередаче в полупрозрачном платье с сияющими вставками и пышной бахромой, которая затейливо играет при движении. Практически каждый новый образ Николь разбивает все стереотипы о том, что можно и нельзя носить после 40.

Аутфит дополнили серебряные украшения. И, наконец, главная фишка образа — сияющая диадема, которая может составить конкуренцию королевской короне.