Николь Шерзингер похвасталась спортивной фигурой в топе-«сердце» цвета клубники

Николь Шерзингер не смогла провести День всех влюбленных со своей второй половинкой — регбистом Томом Эвансом. А потому решила поделиться своей любовью с подписчиками в социальной сети Instagram. 43-летняя звезда выложила короткое (но очень страстное) видео, на котором она продемонстрировала спортивную фигуру. Артистка позировала перед камерой в сияющем топе с блестками цвета спелой клубники в форме сердца. Романтичный образ певица дополнила джинсами классического оттенка. Look знаменитости завершили серебряные серьги-кольца.

Новый образ Николь — отличное доказательство того, что микротопы можно носить и после 40.