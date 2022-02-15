Николь Шерзингер похвасталась спортивной фигурой в топе-«сердце» цвета клубники
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @nicolescherzinger
Николь Шерзингер не смогла провести День всех влюбленных со своей второй половинкой — регбистом Томом Эвансом. А потому решила поделиться своей любовью с подписчиками в социальной сети Instagram. 43-летняя звезда выложила короткое (но очень страстное) видео, на котором она продемонстрировала спортивную фигуру. Артистка позировала перед камерой в сияющем топе с блестками цвета спелой клубники в форме сердца. Романтичный образ певица дополнила джинсами классического оттенка. Look знаменитости завершили серебряные серьги-кольца.
Новый образ Николь — отличное доказательство того, что микротопы можно носить и после 40.
Алые оттенки всегда актуальны, ведь наряды в ярких тонах можно надевать не только для вечерних, но и для повседневных выходов. Ранее мы рассказывали, как носят одежду красного цвета королевские особы. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @nicolescherzinger