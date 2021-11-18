Николь Шерзингер похвасталась изгибами в конфетном комбезе-«чешуе»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
За последние несколько лет на Шерзингер красовалось бесчисленное множество мерцающих платьев — одно ярче другого. На этот раз под прицелом оказался диско-комбинезон с асимметричным верхом, усыпанный блестящей чешуей из пайеток. На контрасте с эффектным загаром, обретенным во время недавнего отдыха на островах, сыграл насыщенный оттенок фуксии. В завершение — помада в тон и акцентные серьги-кольца.
Фото: Instagram @nicolescherzinger
Чтобы выход запомнился, звезды порой испытывают фантазию стилистов на прочность. Так, для Леди Гаги собирали легендарное платье из сырого мяса, Дженнифер Лопес закрывала показ Versace в платье 19-летней давности, а Белла Хадид косплеила Наоми Кэмпбелл в Каннах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram @nicolescherzinger