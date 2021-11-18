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Николь Шерзингер похвасталась изгибами в конфетном комбезе-«чешуе»

Николь Шерзингер знает о пайетках все (и даже больше), а главное — умеет стильно вписывать их в образы. В них звезда The Pussycat Dolls никогда не выглядит «слишком» — и это то, чему стоит поучиться. Для съемок нового эпизода шоу The Masked Singer персональный стилист подобрала для певицы наряд, в котором сиять становится гораздо проще. Разбираем в деталях!