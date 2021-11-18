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Николь Шерзингер похвасталась изгибами в конфетном комбезе-«чешуе»

Николь Шерзингер знает о пайетках все (и даже больше), а главное — умеет стильно вписывать их в образы. В них звезда The Pussycat Dolls никогда не выглядит «слишком» — и это то, чему стоит поучиться. Для съемок нового эпизода шоу The Masked Singer персональный стилист подобрала для певицы наряд, в котором сиять становится гораздо проще. Разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Николь Шерзингер

Фото: Globallook

За последние несколько лет на Шерзингер красовалось бесчисленное множество мерцающих платьев — одно ярче другого. На этот раз под прицелом оказался диско-комбинезон с асимметричным верхом, усыпанный блестящей чешуей из пайеток. На контрасте с эффектным загаром, обретенным во время недавнего отдыха на островах, сыграл насыщенный оттенок фуксии. В завершение — помада в тон и акцентные серьги-кольца.

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер

Фото: Instagram @nicolescherzinger

Чтобы выход запомнился, звезды порой испытывают фантазию стилистов на прочность. Так, для Леди Гаги собирали легендарное платье из сырого мяса, Дженнифер Лопес закрывала показ Versace в платье 19-летней давности, а Белла Хадид косплеила Наоми Кэмпбелл в Каннах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @nicolescherzinger

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