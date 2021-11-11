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Зендая — в смелом алом топе, Бэрримор — в платье-«зефире» и другие звезды на CFDA Fashion Awards

10 ноября в нью-йоркском The Grill Room состоялось вручение одной из главных премий в мире моды CFDA Fashion Awards. На красной дорожке появились инфлюенсеры, знаменитости и дизайнеры, выгулявшие лучшие наряды.
Зендая — в смелом алом топе, Бэрримор — в платье-«зефире» и другие звезды на CFDA Fashion Awards

Обладательницей премии в номинации «Икона» стала 25-летняя Зендая. Она вошла в историю моды как самая молодая владелица престижного титула. Стилист актрисы Лоу Роуч идеально подготовил свою подопечную к выходу на красную дорожку.

Зендая появилась на публике в смелом минималистичном топе — части костюма Vera Wang. Образ изящной и хрупкой знаменитости напоминал цветок.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Зендая

Фото: Getty Images

Звезда фильмов «Ход королевы» и «Прошлой ночью в Сохо» Аня Тейлор-Джой для выхода в свет выбрала ретро-образ из 1960-х годов. Амбассадор Tiffany & Co. и Dior позировала в фиолетовом мини-платье Oscar de la Renta и леопардовой шляпке с вуалью Gigi Burris.

Ане вручили награду в номинации «Лицо года».

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Фото: Getty Images

Актриса из нашумевшего сериала «Игра в кальмара» Хо Ен Чон — стремительно восходящая звезда мира кино и моды. На церемонии она позировала в total black-образе Louis Vuitton.

Дрю Бэрримор для выхода в свет выбрала пышное платье-«зефир» Christian Siriano. Образ актрисы напоминал то, как выглядят диснеевские принцессы.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор

Фото: Getty Images

Ведущая церемонии Эмили Блант перед началом мероприятия позировала в строгом, но одновременно откровенном костюме с надетым на обнаженное тело жакетом Christopher John Rogers.

Эмили Блант

Эмили Блант

Фото: Getty Images

Актриса, а также дизайнер одежды и продюсер Эшли Олсен не изменила своему стилю последних лет и явилась на церемонию в черном образе oversize от The Row.

Эшли Олсен

Эшли Олсен

Фото: Getty Images

Чей образ вам понравился больше? Напишите в комментариях.

Фото и видео: Getty Images, Instagram

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