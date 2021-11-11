Зендая — в смелом алом топе, Бэрримор — в платье-«зефире» и другие звезды на CFDA Fashion Awards

Обладательницей премии в номинации «Икона» стала 25-летняя Зендая. Она вошла в историю моды как самая молодая владелица престижного титула. Стилист актрисы Лоу Роуч идеально подготовил свою подопечную к выходу на красную дорожку.

Зендая появилась на публике в смелом минималистичном топе — части костюма Vera Wang. Образ изящной и хрупкой знаменитости напоминал цветок.