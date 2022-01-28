Ники Минаж и Кайли Дженнер в кожаных микроплатьях: голосуйте, кто круче

Для date night со своим бойфрендом и отцом дочери Сторми Трэвисом Скоттом Кайли Дженнер выбрала классический черный кожаный плащ Saint Laurent стоимостью около 260 000 рублей. К нему — облегающее мини-платье Rick Owens за 62 000 рублей, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся животик.

Молодая бизнесвумен доказала, что даже в положении можно выглядеть стильно. Свой look Кайли дополнила маленькой сумкой-тоут Maison Margiela цвета темного шоколада с серебряными вставками (около 160 000 рублей). Завершают образ массивные кроссовки Nike, которые можно приобрести за 380 700 рублей.

Итого: почти 863 000 рублей за образ для свидания!