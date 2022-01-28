Ники Минаж и Кайли Дженнер в кожаных микроплатьях: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kyliejenner
Для date night со своим бойфрендом и отцом дочери Сторми Трэвисом Скоттом Кайли Дженнер выбрала классический черный кожаный плащ Saint Laurent стоимостью около 260 000 рублей. К нему — облегающее мини-платье Rick Owens за 62 000 рублей, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся животик.
Молодая бизнесвумен доказала, что даже в положении можно выглядеть стильно. Свой look Кайли дополнила маленькой сумкой-тоут Maison Margiela цвета темного шоколада с серебряными вставками (около 160 000 рублей). Завершают образ массивные кроссовки Nike, которые можно приобрести за 380 700 рублей.
Итого: почти 863 000 рублей за образ для свидания!
Ники Минаж нарядилась в Balmain с ног до головы. Рэперша выбрала плащ с акцентными золотыми пуговицами, который обошелся ей в нескромные 430 500 рублей. К своему образу 39-летняя певица добавила микроплатье стоимостью приблизительно 244 500 рублей и стеганую мини-сумку c блестящей фурнитурой за 95 500 рублей. Образ Ники также дополнили стейтмент-украшения и солнцезащитные очки-монолинзы.
Ранее мы рассказывали, как выбрать и с чем носить кожаные брюки. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото и видео: Globallook / Instagram @kyliejenner / @nickiminaj