Кожаные брюки — must-have сезона: 10 стильных пар и идеи образов
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Фото: Eastnews
К слову, кожу носят все: от инфлюенсеров со разных уголков планеты до первых леди. Даже испанская королева Летиция не упускает возможности выгулять облегающие брюки в паре с объемным твидовым блейзером и любимыми лодочками Carolina Herrera. Чего уж говорить о Мелании Трамп, на счету которой был выход в легинсах с эффектом «показалось» — так уж точно они подстроились под тон кожи.
Выбор Passion.ru
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Фото: Архивы пресс-служб
Можно обзавестись парой из натуральной кожи, а можно присмотреться к ее искусственным аналогам — по долговечности они мало чем уступают, а по текстуре и вовсе не отличаются. Если черные брюки в вашем арсенале уже есть, обратите внимание на беж в любых его вариациях или осмельтесь на цвет. Главное — выбирать плотную экокожу и удачный крой. Все еще на волне моды варианты скинни, хотя широкие прямые и клеш активно наступают на пятки. Мы предусмотрели все и отобрали 10 классных моделей на любые случаи жизни — листайте галерею!
Модная практика
Фото: Eastnews
Ирина Шейк дала мастер-класс на тему того, как акцентировать монохромный образ. Урок для самых смелых: пальто Rowen Rose с активным тигровым принтом, а в остальном все просто — трикотажная водолазка плюс прямые брюки из гладкой кожи. В завершение брутальные кроссовки, миниатюрная (но очень вместительная) сумка By Far и вязаная шапка Ruslan Baginskiy.
Фото: Globallook
Ким Кардашьян намекает, что даже в самую холодную зимнюю погоду с образом все будет в шоколаде, если вы вовремя вооружились эффектными брюками клеш и добавили к ним трикотажный верх в родственном оттенке. Ким показывает, что сразу несколько текстур кожи могут выстроить между собой вполне дружеские отношения.
Фото: Globallook
С кроп-топами зимой рисковать не обязательно, но попробовать брюки с любым акцентными паттерном, пожалуй, необходимо. Берите пример с Ким!
Фото: Eastnews
Или загляните в хронику образов Рианны, которая умело играет с оттенками. Привет из нулевых — брюки низкой посадки и ремень с массивной пряжкой в стразах. Сверху — пышный мех, а для дефиле по улице — шпильки.
Фото: Instagram @hoskelsa
И, пожалуй, самый проверенный вариант — микс дерзкой кожи и мягких текстур, будь то шерсть или чистый кашемир. Тепло, удобно и всегда стильно — проверено Эльзой Хоск и целой армией фэшиониста.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / Instagram / архивы пресс-служб