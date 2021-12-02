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Кожаные брюки — must-have сезона: 10 стильных пар и идеи образов

Самые модные девушки Instagram давно усвоили урок, что пара кожаных брюк — беспроигрышная ставка. Комплиментов им было сказано немало, да и статус самых актуальных они многократно получали. Вокруг одной детали можно выстроить десятки образов, причем самых разных: от того, в котором удобно пойти на прогулку с собакой и забежать за пряным латте, до вечернего.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Eastnews

К слову, кожу носят все: от инфлюенсеров со разных уголков планеты до первых леди. Даже испанская королева Летиция не упускает возможности выгулять облегающие брюки в паре с объемным твидовым блейзером и любимыми лодочками Carolina Herrera. Чего уж говорить о Мелании Трамп, на счету которой был выход в легинсах с эффектом «показалось» — так уж точно они подстроились под тон кожи.

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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You Wanna, 6560 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Можно обзавестись парой из натуральной кожи, а можно присмотреться к ее искусственным аналогам — по долговечности они мало чем уступают, а по текстуре и вовсе не отличаются. Если черные брюки в вашем арсенале уже есть, обратите внимание на беж в любых его вариациях или осмельтесь на цвет. Главное — выбирать плотную экокожу и удачный крой. Все еще на волне моды варианты скинни, хотя широкие прямые и клеш активно наступают на пятки. Мы предусмотрели все и отобрали 10 классных моделей на любые случаи жизни — листайте галерею!

Модная практика

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Ирина Шейк дала мастер-класс на тему того, как акцентировать монохромный образ. Урок для самых смелых: пальто Rowen Rose с активным тигровым принтом, а в остальном все просто — трикотажная водолазка плюс прямые брюки из гладкой кожи. В завершение брутальные кроссовки, миниатюрная (но очень вместительная) сумка By Far и вязаная шапка Ruslan Baginskiy.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: Globallook

Ким Кардашьян намекает, что даже в самую холодную зимнюю погоду с образом все будет в шоколаде, если вы вовремя вооружились эффектными брюками клеш и добавили к ним трикотажный верх в родственном оттенке. Ким показывает, что сразу несколько текстур кожи могут выстроить между собой вполне дружеские отношения.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: Globallook

С кроп-топами зимой рисковать не обязательно, но попробовать брюки с любым акцентными паттерном, пожалуй, необходимо. Берите пример с Ким!

Рианна

Рианна

Фото: Eastnews

Или загляните в хронику образов Рианны, которая умело играет с оттенками. Привет из нулевых — брюки низкой посадки и ремень с массивной пряжкой в стразах. Сверху — пышный мех, а для дефиле по улице — шпильки.

Эльза Хоск

Эльза Хоск

Фото: Instagram @hoskelsa

И, пожалуй, самый проверенный вариант — микс дерзкой кожи и мягких текстур, будь то шерсть или чистый кашемир. Тепло, удобно и всегда стильно — проверено Эльзой Хоск и целой армией фэшиониста.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / Instagram / архивы пресс-служб

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