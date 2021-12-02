Кожаные брюки — must-have сезона: 10 стильных пар и идеи образов

Можно обзавестись парой из натуральной кожи, а можно присмотреться к ее искусственным аналогам — по долговечности они мало чем уступают, а по текстуре и вовсе не отличаются. Если черные брюки в вашем арсенале уже есть, обратите внимание на беж в любых его вариациях или осмельтесь на цвет. Главное — выбирать плотную экокожу и удачный крой. Все еще на волне моды варианты скинни, хотя широкие прямые и клеш активно наступают на пятки. Мы предусмотрели все и отобрали 10 классных моделей на любые случаи жизни — листайте галерею!

Модная практика