Никакой роскоши: Меган Маркл в прошлогоднем платье и туфлях за 6000 рублей прогулялась по Кейптауну

Позднее любимые эспадрильи герцогиня Сассекская применила и к образу с легким платьем-миди с V-образным вырезом и контрастным принтом. Наряд из массмаркета стоил всего 5500 руб – бюджетной одеждой герцогиня будто бы пытается нивелировать последние скандалы, в которых общественность обвиняла ее в расточительности и излишней любви к роскоши.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Globallook

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