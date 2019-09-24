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Никакой роскоши: Меган Маркл в прошлогоднем платье и туфлях за 6000 рублей прогулялась по Кейптауну

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

Меган Маркл и принц Гарри отправились в Южную Африку с официальным визитом. Для 10-дневного тура герцогиня Сассекская запаслась максимально расслабленными аутфитами и даже дала прошлогоднему платью и туфлям второй шанс.

Для первого публичного выхода Маркл выбрала свободное платье-рубашку в насыщенном васильковом оттенке, которое надевала в прошлом году. Образ получился лаконичный и с минимумом деталей. Чтобы не нарушать королевский дресс-код, герцогиня, как и полагается, надела обувь на танкетке. Черные эспадрильи с завязками на щиколотках мы уже видели на Маркл в прошлогоднем туре по Австралии. Их стоимость – 6 000 рублей, как сообщает The Sun. Дневной аутфит обошелся практически без ювелирных украшений, за исключением скромных золотых серег.

Позднее любимые эспадрильи герцогиня Сассекская применила и к образу с легким платьем-миди с V-образным вырезом и контрастным принтом. Наряд из массмаркета стоил всего 5500 руб – бюджетной одеждой герцогиня будто бы пытается нивелировать последние скандалы, в которых общественность обвиняла ее в расточительности и излишней любви к роскоши.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Globallook

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