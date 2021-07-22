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Никакой интриги: футбольный клуб Англии представил прозрачную форму

Футбольный клуб игроков-любителей «Бидейл» представил новую коллекцию спортивной формы. Команда показывает креатив уже не первый сезон: то их футболки и шорты стилизованы под хот-дог, то на них красуется зеленый горошек, пюре и сосиски-гриль. На этот раз решение тоже необычное, но со смыслом.
Никакой интриги: футбольный клуб Англии представил прозрачную форму

На поле в рамках нового чемпионата игроки выйдут в абсолютно прозрачной форме. На футболках — надпись Don’t Forget To Check ( с англ. — «Не забудь провериться», — прим. ред.), на шортах — стрелки, указывающие на пикантные места. Такой дизайн был выбран неспроста: в этом сезоне клуб намерен напомнить о важности своевременных медицинских чек-апов мужской половой системы, что поможет сократить статистику по раку простаты.

Футбольный клуб Bedale представил прозрачную форму

Футбольный клуб Bedale представил прозрачную форму

Фото: Eastnews

Не так давно пронеслись долгожданные недели моды, и в Париже новую коллекцию представил бренд Jacquemus. Дизайнер Симон Порт Жакмюс предлагает мужчинам вооружиться самыми соблазнительными шортами, хоть и не каждый рискнет их надеть. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Freepik.com

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