Сегодня в 18:50

Никакой интриги: футбольный клуб Англии представил прозрачную форму

Футбольный клуб игроков-любителей «Бидейл» представил новую коллекцию спортивной формы. Команда показывает креатив уже не первый сезон: то их футболки и шорты стилизованы под хот-дог, то на них красуется зеленый горошек, пюре и сосиски-гриль. На этот раз решение тоже необычное, но со смыслом.