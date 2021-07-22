Никакой интриги: футбольный клуб Англии представил прозрачную форму
На поле в рамках нового чемпионата игроки выйдут в абсолютно прозрачной форме. На футболках — надпись Don’t Forget To Check ( с англ. — «Не забудь провериться», — прим. ред.), на шортах — стрелки, указывающие на пикантные места. Такой дизайн был выбран неспроста: в этом сезоне клуб намерен напомнить о важности своевременных медицинских чек-апов мужской половой системы, что поможет сократить статистику по раку простаты.
Фото: Eastnews
Не так давно пронеслись долгожданные недели моды, и в Париже новую коллекцию представил бренд Jacquemus. Дизайнер Симон Порт Жакмюс предлагает мужчинам вооружиться самыми соблазнительными шортами, хоть и не каждый рискнет их надеть. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Freepik.com
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