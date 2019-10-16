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Невеста похудела на 50 кг перед свадьбой, и гости церемонии не сразу узнали ее

Джемма Доббинг всего за год сбросила полцентнера, чтобы «вписаться в платье мечты». И когда она шла к алтарю, гости задохнулись от восторга, не поверив, что она смогла так сильно измениться.

Как 32-летняя британка призналась онлайн-таблоиду The Sun, она всю жизнь ненавидела вечеринки с друзьями, так как найти красивую одежду подходящего ей 58 размера всегда было проблемой: «Друзья и родные приглашали меня, и сначала я говорила «да», но затем быстро отказывалась. У меня не было подходящей одежды, я все время носила мешковатую футболку и леггинсы. Мне не нравилось выходить из дома из-за лишнего веса. Да и здоровье стало неважным: мне диагностировали заболевание легких и острую астму, из-за которой я за один год могла оказываться в больнице 14 раз». Женщина признается, что медсестры неоднократно говорили, что ей необходимо похудеть, однако она не воспринимала их слова всерьез. Даже фотографии с праздника собственного сына, на которых она увидела себя, не остановили ее от «романа с едой».

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Фото: facebook

Но в октябре 2018 года любимый мужчина сделал Джемме предложение, и она начала готовиться к свадьбе. Молодая женщина быстро нашла свое идеальное свадебное платье, проблема заключалась лишь в том, что оно было 46 размера. И тогда она поставила перед собой задачу влезть в него к церемонии, которая была запланирована ровно через года. «Я была 58 размера, а платье – 46-го, – говорит Джемма. – Но это было платье моей мечты. Потому я купила его, даже понимая, что не влезаю в него настолько, что оно просто не застегивается».

Чтобы исполнить свою мечту, женщина присоединилась к программе Slimming World, благодаря которой отказалась от сахара, жирной еды, китайского фастфуда, чипсов и высококалорийных ужинов в пользу здорового питания. Она начала планировать каждый свой прием пищи на три дня вперед. Она придерживалась разработанной для нее программы больше года и за это время не только сбросила впечатляющие 50 килограммов, но и существенно поправила здоровье – приступы астмы отступили, она стала более активной, начала играть с сыном.

В течение всего года до свадьбы Джемма не имела возможности примерить платье – оно хранилось у свекрови, но женщина подсознательно помнила, что оно на ней не сходится. За три недели до торжества, перед финальной примеркой и подгонкой наряда, у нее началась паника, она боялась, что он по-прежнему мал, однако ее страхи были напрасны: платье пришлось подгонять, потому что оно стало велико. Невеста перевыполнила свой план и похудела до 44 размера.

В день свадьбы, когда счастливая Джемма шла по проходу в платье своей мечты, не только ее жених обомлел от восторга, но и родные и друзья застыли в восхищении, поначалу даже не узнав женщину.

Фото: vostock-photo, Instagram

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