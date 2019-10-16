Невеста похудела на 50 кг перед свадьбой, и гости церемонии не сразу узнали ее

Но в октябре 2018 года любимый мужчина сделал Джемме предложение, и она начала готовиться к свадьбе. Молодая женщина быстро нашла свое идеальное свадебное платье, проблема заключалась лишь в том, что оно было 46 размера. И тогда она поставила перед собой задачу влезть в него к церемонии, которая была запланирована ровно через года. «Я была 58 размера, а платье – 46-го, – говорит Джемма. – Но это было платье моей мечты. Потому я купила его, даже понимая, что не влезаю в него настолько, что оно просто не застегивается».

Чтобы исполнить свою мечту, женщина присоединилась к программе Slimming World, благодаря которой отказалась от сахара, жирной еды, китайского фастфуда, чипсов и высококалорийных ужинов в пользу здорового питания. Она начала планировать каждый свой прием пищи на три дня вперед. Она придерживалась разработанной для нее программы больше года и за это время не только сбросила впечатляющие 50 килограммов, но и существенно поправила здоровье – приступы астмы отступили, она стала более активной, начала играть с сыном.