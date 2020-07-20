Невеста отказалась надевать фамильное платье на свадьбу и поссорилась с семьей жениха

Свекровь настаивала на том, чтобы невестка выходила замуж в ее платье, которое передается из поколения в поколение по женской линии. «У нее есть родная дочь, ей 13 лет. Много лет назад она приняла меня в свою семью и спасла от отца-тирана. Поэтому для нее я как дочь, понимаю, почему она хочет, чтобы я надела это платье», — рассказывает героиня истории. Девушка признается, что даже не подозревала о ее намерениях, пока не купила наряд, который пришелся свекрови явно не по душе: «Это платье такое уродливое, ты не можешь надеть его на свадьбу! Или это костюм на Хэллоуин?» — прокомментировала она модную находку.

Когда невеста увидела фамильное платье, она опешила. «Это самое некрасивое платье, которое я видела. Огромное, напоминающее бальное платье с пышными рукавами — как у Золушки, только хуже и больше. Когда-то оно было белоснежным, но с годами пожелтело», — делится девушка. Чтобы не поссориться со свекровью, она попыталась найти компромисс и предложила надеть только фату. Получив отказ, она рассказала обо всем жениху, который был на стороне возлюбленной. Однако отношения с его семьей накануне свадьбы было уже не спасти.