Невеста отказалась надевать фамильное платье на свадьбу и поссорилась с семьей жениха
Свекровь настаивала на том, чтобы невестка выходила замуж в ее платье, которое передается из поколения в поколение по женской линии. «У нее есть родная дочь, ей 13 лет. Много лет назад она приняла меня в свою семью и спасла от отца-тирана. Поэтому для нее я как дочь, понимаю, почему она хочет, чтобы я надела это платье», — рассказывает героиня истории. Девушка признается, что даже не подозревала о ее намерениях, пока не купила наряд, который пришелся свекрови явно не по душе: «Это платье такое уродливое, ты не можешь надеть его на свадьбу! Или это костюм на Хэллоуин?» — прокомментировала она модную находку.
Когда невеста увидела фамильное платье, она опешила. «Это самое некрасивое платье, которое я видела. Огромное, напоминающее бальное платье с пышными рукавами — как у Золушки, только хуже и больше. Когда-то оно было белоснежным, но с годами пожелтело», — делится девушка. Чтобы не поссориться со свекровью, она попыталась найти компромисс и предложила надеть только фату. Получив отказ, она рассказала обо всем жениху, который был на стороне возлюбленной. Однако отношения с его семьей накануне свадьбы было уже не спасти.
Далеко не все невесты против того, чтобы надеть фамильный наряд на церемонию бракосочетания. 17 июля принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II, вышла замуж за итальянского бизнесмена в винтажном бабушкином платье и роскошной тиаре. Подробнее — на Passion.ru.
Фото: Freepik
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