Невеста принца Гарри допустила промах с выбором длины брюк.

Сегодня, 13 февраля, Меган Маркл и принц Гарри побывали в Эдинбурге с официальном визитом . Стильный комплект, состоящий из клетчатого строгого пальто Burberry, черной водолазки, широких брюк Veronica Beard и сумочки на цепочке, который выбрала невеста принца, был бы уместен для мероприятия, если бы не одно «но».

Выбирая брюки-палаццо в пол, столь любимые Викторией Бекхэм, и прекрасно выглядящие с каблуком на модных съемках и подиумах, Меган следовало бы учитывать погодные условия. В этом же случае низ наряда Меган вскоре пропитался водой и грязью.

Невеста принца совершила модный промах, считают комментаторы в Сети. А как считаете вы?