Меган Маркл и принц Гарри совершили визит в Брикстон.

Сегодня первый рабочий день не только у россиян, но и у Меган Маркл и принца Гарри. После зимних каникул в Ницце пара вернулась к официальным обязанностям и посетила радиостанцию Reprezent 107.3 FM в Брикстоне, преуспевшую в развитии музыкальных способностей молодых людей и поддерживающей программы, связанные с темой психического здоровья.

Пару встречали как рок-звезд: у здания, в котором располагается радиостанция, собралась толпа с плакатами. Люди несколько часов стояли на холоде в ожидании автографов и селфи — и Меган и Гарри не стали разочаровывать их.

Невеста принца Гарри очаровала подданных элегантным нарядом, в котором она смешала люксовые и бюджетные бренды: бежевое пальто Smythe из верблюжьей шерсти (£600), свитер Marks & Spencer (£45), брюки Burberry и шарф Jigsaw.