Нетребко похвасталась точеными ногами в бархатном мини-платье за 42 500 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Анна Нетребко позирует в компании Рикардо Чайли и Луки Сальси. Артистка показала, как выглядеть эффектно даже в расслабленных образах по мотивами спортшика. На ней — гибрид из платья и толстовки из бархата от MM6 Maison Margiela. Приобрести модный трофей можно за круглую сумму в 590 долларов (около 42 500 рублей). К нему — плотные черные колготки и массивные кроссовки в изумрудных кристаллах, эффектно сияющие при смене освещения.
В сентябре Анна Нетребко отметила свой 50-й юбилей, в честь которого был организован масштабный концерт в Кремлевском дворце. Среди гостей — Филипп Киркоров, Валерия и Иосиф Пригожин, Игорь Крутой с супругой Ольгой, Хибла Герзмава и многие другие. Как прошел праздник — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago