Нетребко похвасталась точеными ногами в бархатном мини-платье за 42 500 рублей

Анна Нетребко позирует в компании Рикардо Чайли и Луки Сальси. Артистка показала, как выглядеть эффектно даже в расслабленных образах по мотивами спортшика. На ней — гибрид из платья и толстовки из бархата от MM6 Maison Margiela. Приобрести модный трофей можно за круглую сумму в 590 долларов (около 42 500 рублей). К нему — плотные черные колготки и массивные кроссовки в изумрудных кристаллах, эффектно сияющие при смене освещения.