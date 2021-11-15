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Нетребко похвасталась точеными ногами в бархатном мини-платье за 42 500 рублей

Анна Нетребко передает привет из Милана, где активно готовится к спектаклю по пьесе Уильяма Шекспира «Макбет». В перерывах между репетициями оперная дива успевает делиться фото с фолловерами. Даже в плотном графике звезда не изменяет себе — носит роскошный бархат и обувь, усыпанную мерцающими кристаллами. Разбираем образ в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Нетребко

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко позирует в компании Рикардо Чайли и Луки Сальси. Артистка показала, как выглядеть эффектно даже в расслабленных образах по мотивами спортшика. На ней — гибрид из платья и толстовки из бархата от MM6 Maison Margiela. Приобрести модный трофей можно за круглую сумму в 590 долларов (около 42 500 рублей). К нему — плотные черные колготки и массивные кроссовки в изумрудных кристаллах, эффектно сияющие при смене освещения.

В сентябре Анна Нетребко отметила свой 50-й юбилей, в честь которого был организован масштабный концерт в Кремлевском дворце. Среди гостей — Филипп Киркоров, Валерия и Иосиф Пригожин, Игорь Крутой с супругой Ольгой, Хибла Герзмава и многие другие. Как прошел праздник — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

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