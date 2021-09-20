Валерия в меховой накидке под руку с Пригожиным и другие звезды на концерте в честь юбилея Нетребко

Анна Нетребко решила отпраздновать свой день рождения на сцене — в Кремлевском дворце с аншлагом прошел четырехчасовой концерт, посвященный певице.

Поздравить оперную диву пришли деятели культуры и звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Валерия и Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Александр Ревва, Каролина Шойфеле, Владимир Урин, Алексей Шалашов, Сергей Чемезов, Геннадий Жилин, Виктор Дробыш, Елена Батурина, Александр Блинов, Андрей Белоусов, Андрей Богданов, Павел Астахов, Дмитрий Брейтенбихер и другие.

Певица Валерия появилась в образе в стиле ретро-шик. На концерт она пришла в изящном черном платье с серебристыми декоративными элементами и необычным дерзким вырезом, которое подчеркнуло прекрасную фигуру звезды, а на плечи набросила красную меховую накидку.

Сопровождал исполнительницу ее супруг Иосиф Пригожин.