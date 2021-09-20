Валерия в меховой накидке под руку с Пригожиным и другие звезды на концерте в честь юбилея Нетребко
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Фото: Александр Шапунов/пресс-служба
Анна Нетребко решила отпраздновать свой день рождения на сцене — в Кремлевском дворце с аншлагом прошел четырехчасовой концерт, посвященный певице.
Поздравить оперную диву пришли деятели культуры и звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Валерия и Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Александр Ревва, Каролина Шойфеле, Владимир Урин, Алексей Шалашов, Сергей Чемезов, Геннадий Жилин, Виктор Дробыш, Елена Батурина, Александр Блинов, Андрей Белоусов, Андрей Богданов, Павел Астахов, Дмитрий Брейтенбихер и другие.
Певица Валерия появилась в образе в стиле ретро-шик. На концерт она пришла в изящном черном платье с серебристыми декоративными элементами и необычным дерзким вырезом, которое подчеркнуло прекрасную фигуру звезды, а на плечи набросила красную меховую накидку.
Сопровождал исполнительницу ее супруг Иосиф Пригожин.
Татьяна Навка появилась в великолепном черном платье бренда Chopard с необычной отделкой в области лифа. Образ дополняют утонченные лодочки. На плечи фигуристка набросила элегантное черное пальто.
Филипп Киркоров пришел на мероприятие в строгом, но очень элегантном темном костюме и с бабочкой.
Фото: архив пресс-службы
Анна Нетребко в ходе концерта поменяла 9 нарядов и исполнила на сцене арию из оперы «Турандот». На сцену она вышла в шикарном серебристом одеянии и с великолепной короной на голове.
Также со сцены певицу поздравили Юсиф Эйвазов, Елена Жидкова, Олег Ивенко, Елена Максимова, Эльчин Азизов, Ильдар Абдразаков и многие другие.
Фото: архив пресс-службы, Instagram