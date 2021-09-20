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Валерия в меховой накидке под руку с Пригожиным и другие звезды на концерте в честь юбилея Нетребко

18 сентября оперная певица Анна Нетребко отметила свой 50-летний юбилей. В Кремлевском дворце прошел большой праздничный концерт, на котором собрались мировые звезды оперы и представители отечественной эстрады.
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Слайд, который
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Слайд, который
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Филипп Киркоров

Фото: Александр Шапунов/пресс-служба

Анна Нетребко решила отпраздновать свой день рождения на сцене — в Кремлевском дворце с аншлагом прошел четырехчасовой концерт, посвященный певице.

Поздравить оперную диву пришли деятели культуры и звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Валерия и Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Александр Ревва, Каролина Шойфеле, Владимир Урин, Алексей Шалашов, Сергей Чемезов, Геннадий Жилин, Виктор Дробыш, Елена Батурина, Александр Блинов, Андрей Белоусов, Андрей Богданов, Павел Астахов, Дмитрий Брейтенбихер и другие.

Певица Валерия появилась в образе в стиле ретро-шик. На концерт она пришла в изящном черном платье с серебристыми декоративными элементами и необычным дерзким вырезом, которое подчеркнуло прекрасную фигуру звезды, а на плечи набросила красную меховую накидку.

Сопровождал исполнительницу ее супруг Иосиф Пригожин.

Татьяна Навка появилась в великолепном черном платье бренда Chopard с необычной отделкой в области лифа. Образ дополняют утонченные лодочки. На плечи фигуристка набросила элегантное черное пальто.

Филипп Киркоров пришел на мероприятие в строгом, но очень элегантном темном костюме и с бабочкой.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Фото: архив пресс-службы

Анна Нетребко в ходе концерта поменяла 9 нарядов и исполнила на сцене арию из оперы «Турандот». На сцену она вышла в шикарном серебристом одеянии и с великолепной короной на голове.

Также со сцены певицу поздравили Юсиф Эйвазов, Елена Жидкова, Олег Ивенко, Елена Максимова, Эльчин Азизов, Ильдар Абдразаков и многие другие.

Фото: архив пресс-службы, Instagram