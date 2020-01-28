Нескромное декольте и роскошные формы: Хайди Клум в мини-платье блеснула на шоу талантов

Скрывать нечего: супермодель и многодетная мама в прекрасной форме и как всегда с улыбкой на лице. На этот раз Хайди выбрала экстремально короткий наряд с полупрозрачными рукавами и глубоким декольте, буквально не оставляющим места для фантазии. Маленькое черное платье украсил мелкий блестящий орнамент, с которым перекликались босоножки на шпильке в оттенке серебристы металлик.