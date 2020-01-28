Нескромное декольте и роскошные формы: Хайди Клум в мини-платье блеснула на шоу талантов
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Клум не изменяет любви к микроплатьям, что легко проследить по ее последним выходам в свет. В своем Instagram звезда поделилась одним из них, показав закулисье шоу талантов.
Скрывать нечего: супермодель и многодетная мама в прекрасной форме и как всегда с улыбкой на лице. На этот раз Хайди выбрала экстремально короткий наряд с полупрозрачными рукавами и глубоким декольте, буквально не оставляющим места для фантазии. Маленькое черное платье украсил мелкий блестящий орнамент, с которым перекликались босоножки на шпильке в оттенке серебристы металлик.
Стиль Хайди Клум всегда был ярким и самобытным — модель умело подчеркивает фигуру с самых выгодных ракурсов. И у нее действительно есть чему поучиться! В доказательство этому — модная инструкция Passion.ru, которая позволит повторить три образа звезды на все случаи жизни.
Фото и видео: Globallook, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!