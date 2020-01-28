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Нескромное декольте и роскошные формы: Хайди Клум в мини-платье блеснула на шоу талантов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

Хайди Клум выступила в роли судьи шоу America’s Got Talent, и сияла на сцене максимально ярко. 46-летняя супермодель похвасталась роскошными формами в платье с нескромным декольте.

Клум не изменяет любви к микроплатьям, что легко проследить по ее последним выходам в свет. В своем Instagram звезда поделилась одним из них, показав закулисье шоу талантов.

Скрывать нечего: супермодель и многодетная мама в прекрасной форме и как всегда с улыбкой на лице. На этот раз Хайди выбрала экстремально короткий наряд с полупрозрачными рукавами и глубоким декольте, буквально не оставляющим места для фантазии. Маленькое черное платье украсил мелкий блестящий орнамент, с которым перекликались босоножки на шпильке в оттенке серебристы металлик.

Видео: Instagram

Стиль Хайди Клум всегда был ярким и самобытным — модель умело подчеркивает фигуру с самых выгодных ракурсов. И у нее действительно есть чему поучиться! В доказательство этому — модная инструкция Passion.ru, которая позволит повторить три образа звезды на все случаи жизни.

Фото и видео: Globallook, Instagram

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