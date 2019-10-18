Нескромное декольте и перья: королева Летиция в розовом корсете посетила торжественное мероприятие
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Фото: Globallook
На музыкальном концерте в честь торжественного парада в Астурии Летиция появилась в элегантном аутфите с миниатюрным розовым корсетом с декором из перьев. Бельевой стиль с его нежными оттенками пудры не смутили королевскую особу – эту деталь она гармонично вписала в вечерний гардероб. Корсет был дополнен длинным контрастным поясом и зарифмован с классическими черными брюками. Завершили образ лаконичные черные лодочки на шпильке и клатч.
Ранее Летиция уже делала ставки на широкие брюки и никогда не проигрывала. Образ для важного научного семинара жена испанского короля смело дополняла лодочками с распродажи. О том, сколько стоят туфли королевы, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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