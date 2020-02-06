Нескромное декольте и «драматичные» рукава: Николь Кидман восхитила Сеть смелым фото

Кидман позирует в спальне, в окружении белоснежного постельного белья. На ней – стильное платье-рубашка с необычными конструктивными деталями – гиперобъемными рукавами-буфами в духе героинь эпохи Марии-Антуанетты, воротником-стойкой и экстремально глубоким декольте, не оставляющим места для фантазии. На талии – пояс из грубого текстиля в бежево-зеленой гамме. Наряд пикантно подчеркнул аппетитные формы звезды, а яркий макияж с акцентом в виде красной помады сделал образ дерзким.