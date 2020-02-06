Нескромное декольте и «драматичные» рукава: Николь Кидман восхитила Сеть смелым фото
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Кидман позирует в спальне, в окружении белоснежного постельного белья. На ней – стильное платье-рубашка с необычными конструктивными деталями – гиперобъемными рукавами-буфами в духе героинь эпохи Марии-Антуанетты, воротником-стойкой и экстремально глубоким декольте, не оставляющим места для фантазии. На талии – пояс из грубого текстиля в бежево-зеленой гамме. Наряд пикантно подчеркнул аппетитные формы звезды, а яркий макияж с акцентом в виде красной помады сделал образ дерзким.
Нескромные разрезы и декольте Николь Кидман предпочитает уже не первое десятилетие. А вместе с тем – не боится добавлять экстравагантные детали в свои образы для красной дорожки. Passion.ru проследил, как проходила эволюция стиля актрисы – подробнее читайте здесь.
Фото: Globallook, Instagram
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