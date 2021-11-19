Леди Гага появилась в «хрустальном» платье, а Джаред Лето — с гульфиком напоказ

Леди Гага появилась в ослепительном платье Valentino. Фасон — вполне классический: без бретелей, с нескромным декольте, драпировками и шлейфом. Зато кристаллы сияли, будто яркие вспышки. Увенчал образ сет из увесистых бриллиантов Tiffany & Co. — с роскошным колье и акцентными серьгами.

А вот Джаред Лето увлекся Gucci не на шутку: то ли в роль вжился, то ли дружба с Алессандро Микеле дает о себе знать. На этот раз музыкант нарядился в атласный костюм-тройку цвета розе и бланковую рубашку с пышной бабочкой. Однако внимание привлек не только жизнерадостный оттенок, и даже не мерцающие перчатки из сетки. Брюки артиста дополнила интересная деталь — желтая молния, превратившаяся из потайной в главную героиню.

Адам Драйвер предпочел классику: актер в очередной раз выбрал лаконичный костюм с галстуком и уж точно не прогадал.