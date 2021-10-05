Прекрасная Хюррем: Мерьем Узерли раскрыла, как ее изменила роль наложницы султана

Мерьем Узерли в интервью изданию Mag призналась, что не жалеет о роли Хюррем, хотя она и стала главной и самой узнаваемой в ее карьере. Этот персонаж оказал большое влияние на актрису, как пишет «СтарХит».

«Для меня было честью сыграть реального исторического персонажа. Тут очень важны история, герой, которого я буду играть, мое отношение к проекту. Я ложусь спать с персонажем, которого буду играть, и просыпаюсь с ним. Короче говоря, этим персонажем становится все мое существо и весь мой мир», — признается она.

Актриса заметила, что для нее очень важно, чтобы люди верно оценивали то, что она делает.