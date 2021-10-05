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Прекрасная Хюррем: Мерьем Узерли раскрыла, как ее изменила роль наложницы султана

Роль прекрасной и харизматичной наложницы султана сделала актрису звездой с мировым именем. Однако этот персонаж оказал огромное влияние не только на карьеру Узерли, но и на нее саму, заставив по-настоящему гордиться своей работой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мерьем Узерли в Каннах

Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Мерьем Узерли в интервью изданию Mag призналась, что не жалеет о роли Хюррем, хотя она и стала главной и самой узнаваемой в ее карьере. Этот персонаж оказал большое влияние на актрису, как пишет «СтарХит».

«Для меня было честью сыграть реального исторического персонажа. Тут очень важны история, герой, которого я буду играть, мое отношение к проекту. Я ложусь спать с персонажем, которого буду играть, и просыпаюсь с ним. Короче говоря, этим персонажем становится все мое существо и весь мой мир», — признается она.

Актриса заметила, что для нее очень важно, чтобы люди верно оценивали то, что она делает.

«Я очень рада, что людям нравится то, что я делаю. Зрители чувствуют, что я эмоциональный человек. Нет лучшего дара для художника. На самом деле в моей жизни мало что изменилось. Прибавилось счастье, которое мне принесла эта ситуация. Кроме того, могу сказать, что командировок в разные страны стало больше, да и интенсивность съемок возросла».

Такой образ жизни устраивает Мерьем, хотя она и жалеет о том, что ей приходится часто разлучаться с детьми. Она раскрыла, какое будущее хочет для своих наследников.

«Я хочу быть здоровой и жить в доме с садом. Потому что сейчас мы живем в квартире. Я хочу создать прекрасное будущее для своих детей Лары и Лили. И хочу увидеть равенство мужчин и женщин в этом мире».

Фото: Global Look press