Нечего скрывать: найдены самые модные (и нескромные) топы сезона
Белла Хадид отправилась в Париж, где прогулялась с дизайнером Вирджилом Абло. Модель собрала все внимание на себя, надев топ, который держит декольте буквально на честном слове. Впрочем, за порой тонких завязок на винтажном Jean Paul Gaultier наблюдали не только папарацци, но и сама Белла — еще бы чуть-чуть и бюст предательски выпрыгнул на свободу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Eastnews
Коллегу Хадид Эмили Ратажковски недавно поймали в Нью-Йорке за руку с мужем и в дерзком топе лазурного цвета от Cult Gaia. Формы молодой мамы удерживала одна лишь золотистая деталь, а все самое интересное — напоказ. Среди тех, кто ничего не скрывает, Кайли Дженнер, Дуа Липа, Винни Харлоу и другие фэшионистки. Больше фото — в нашей галерее.
Спасайтесь от жары стильно! Перешагнувшие отметку в 35 градусов столбики термометров кричат, что чем меньше одежды, тем лучше. А мы рекомендуем вооружиться широкополой плетеной шляпой и отправиться загорать у бассейна. Какую выбрать — читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram
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