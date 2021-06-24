Нечего скрывать: найдены самые модные (и нескромные) топы сезона

Коллегу Хадид Эмили Ратажковски недавно поймали в Нью-Йорке за руку с мужем и в дерзком топе лазурного цвета от Cult Gaia. Формы молодой мамы удерживала одна лишь золотистая деталь, а все самое интересное — напоказ. Среди тех, кто ничего не скрывает, Кайли Дженнер, Дуа Липа, Винни Харлоу и другие фэшионистки. Больше фото — в нашей галерее.

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