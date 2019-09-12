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«Нечего надеть»: британский стилист назвала главные ошибки женщин в составлении гардероба

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Британский стилист Сьюзи Хаслер специализируется на подборе гардероба для женщин с любыми типами фигуры, в особенности тех, кто набрал вес во время беременности. За годы практики Сьюзи не только выделила главные ошибки, допускаемые во время шопинга, но и подсказала, как их исправить.

Среди основных заблуждений – покупать одежду только потому, что она стоит дешево. Как сообщает Daily Mail, Хаслер не советует гнаться за красными ценниками – как правило, скидка распространяется на то, что не смогли продать. Отдельная проблема многих женщин – неправильные размеры, и особенно это касается джинсов. Кто-то покупает одежду по фигуре (или меньше) в надежде похудеть, а кто-то наоборот прячет силуэт за вещами на несколько размеров больше фактического – это лишь заполняет шкаф ненужными вещами.

Фото: Instagram

Сьюзи утверждает, что правильно подобранный гардероб начинается с обуви и правильной базовой одежды. В арсенале каждой женщины должны быть туфли нейтральных цветов, которые подходят практически под любой образ. «Пара красных кроссовок выглядит стильно, но вряд ли в вашем гардеробе так много одежды, с которой они будут сочетаться. Зато белые или серебристые кроссовки составят компанию большому числу аутфитов, включая принтованные платья, брюки, джинсы и спортивные костюмы» – комментирует Хаслер.

Фото: Instagram

Женщины часто жалуются на то, что у них много одежды, но носить нечего. Эту проблему решает грамотно подобранный капсульный гардероб. «Футболки, рубашки, кардиганы, трикотаж – базовые вещи, которые вы считаете скучными, и проходите мимо них. Однако каждая из них – связующий элемент для многих образов» – считает Сьюзи. Базовая одежда – то, чем действительно стоит заполнять шкаф. И это не означает, что следует покупать однообразные черные вещи, а яркие откладывать «для особых случаев». По словам Хаслер, каждый день особенный, и покупать коктейльное платье на один раз – глупая трата. «Наденьте его днем с кроссовками или ботинками, и ощутите себя на миллион долларов!» – советует стилист.

Недавно мы рассказывали, какие вещи, по мнению подруги олигарха, удешевляют ваш образ – об этом читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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