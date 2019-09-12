«Нечего надеть»: британский стилист назвала главные ошибки женщин в составлении гардероба

Недавно мы рассказывали, какие вещи, по мнению подруги олигарха, удешевляют ваш образ – об этом читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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