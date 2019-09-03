Подруга олигарха назвала 10 вещей, которые удешевляют ваш образ

По мнению Анны Бей, в образ «элегантной женщины» не входит спортивная одежда — ее нужно оставить только для занятий фитнесом, в обычной жизни над собой стоит прикладывать усилия и выглядеть хорошо.

В список вошли облегающие платья, которые порой слишком акцентируют внимание на фигуре, и кроп-топы — для взрослого представительного человека такой элемент одежды будет лишним, тем более, что низ живота не у всех девушек выглядит достаточно хорошо, чтобы не бояться его демонстрировать окружающим, передает слова Анны Бей британское издание Daily Mail. Также для образа леди не подходят мультяшные принты и детские рисунки.

«Футболки слишком повседневно выглядят. Они хорошо подойдут для дома, но если вы хотите быть элегантной, то забудьте об этой одежде», — считает Анна Бей.

В этот же список вошли рваные джинсы, шорты и старые сумки.

«Надо уметь отпускать, потому что вы должны понимать, что сумка — это все для женщины. Неважно, сколько она стоила и от какого она дизайнера, если ее пора выкинуть», — отмечает блогерша.