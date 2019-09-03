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Подруга олигарха назвала 10 вещей, которые удешевляют ваш образ

Возглавили список спортивная одежда и облегающие платья.

Возлюбленная олигарха и блогерша Анна Бей регулярно дает своим поклонникам советы о том, как жить роскошно и как найти богатого мужа. В этот раз она обратила внимание на внешний вид претенденток на элитную жизнь.

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Анна Бей

Фото: Instagram

По мнению Анны Бей, в образ «элегантной женщины» не входит спортивная одежда — ее нужно оставить только для занятий фитнесом, в обычной жизни над собой стоит прикладывать усилия и выглядеть хорошо.

В список вошли облегающие платья, которые порой слишком акцентируют внимание на фигуре, и кроп-топы — для взрослого представительного человека такой элемент одежды будет лишним, тем более, что низ живота не у всех девушек выглядит достаточно хорошо, чтобы не бояться его демонстрировать окружающим, передает слова Анны Бей британское издание Daily Mail. Также для образа леди не подходят мультяшные принты и детские рисунки.

«Футболки слишком повседневно выглядят. Они хорошо подойдут для дома, но если вы хотите быть элегантной, то забудьте об этой одежде», — считает Анна Бей.

В этот же список вошли рваные джинсы, шорты и старые сумки.

«Надо уметь отпускать, потому что вы должны понимать, что сумка — это все для женщины. Неважно, сколько она стоила и от какого она дизайнера, если ее пора выкинуть», — отмечает блогерша.

Критике подверглась и мода 90-х, которая сейчас в тренде — бомберы, цветные колготки, чокеры. По мнению Анны Бей, об этих вещах элегантной даме стоит забыть раз и навсегда. В заключении она отметила, что настоящая леди никогда не наденет мятую одежду, поэтому чтобы вы не носили, главное, чтобы это всегда выглядело свежо и чисто.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos, Instagram