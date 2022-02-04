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Не узнать: Екатерина Варнава показала загорелые ноги в дерзком платье с перьями

Екатерина Варнава по долгу актерской службы часто меняет амплуа и во всех выглядит гармонично. В этот раз 37-летняя актриса и телеведущая примерила новый неожиданный образ. Знаменитость показала платье с экстремальным разрезом от бедра, который произвел настоящий вау-эффект. Рассматриваем новый образ звезды и записываем себе идеи стилизации вечерних нарядов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Варнава

Фото: Instagram @kativarnava

Телеведущая Екатерина Варнава продемонстрировала стройные ноги в пышном платье из перьев в холодном оттенке стали. Главная фишка наряда — эффектный разрез от бедра, подчеркивающий фигуру актрисы. Звезда дополнила свой аутфит черными глянцевыми туфлями на шпильке с открытыми мысами.

В завершение — украшения из бисера, которые вернулись в топ модных трендов из детства. Екатерина доказала, что культовые «фенечки» смотрятся в вечерних образах не хуже самых роскошных бриллиантов.

Перья марабу, определенно, вневременный тренд, который составил конкуренцию даже анималистическим принтам. Ранее мы рассказывали, как носить «хищные» паттерны, чтобы не выглядеть вульгарно. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @kativarnava

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