Не узнать: Екатерина Варнава показала загорелые ноги в дерзком платье с перьями

Телеведущая Екатерина Варнава продемонстрировала стройные ноги в пышном платье из перьев в холодном оттенке стали. Главная фишка наряда — эффектный разрез от бедра, подчеркивающий фигуру актрисы. Звезда дополнила свой аутфит черными глянцевыми туфлями на шпильке с открытыми мысами.

В завершение — украшения из бисера, которые вернулись в топ модных трендов из детства. Екатерина доказала, что культовые «фенечки» смотрятся в вечерних образах не хуже самых роскошных бриллиантов.