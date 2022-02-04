Не узнать: Екатерина Варнава показала загорелые ноги в дерзком платье с перьями
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kativarnava
Телеведущая Екатерина Варнава продемонстрировала стройные ноги в пышном платье из перьев в холодном оттенке стали. Главная фишка наряда — эффектный разрез от бедра, подчеркивающий фигуру актрисы. Звезда дополнила свой аутфит черными глянцевыми туфлями на шпильке с открытыми мысами.
В завершение — украшения из бисера, которые вернулись в топ модных трендов из детства. Екатерина доказала, что культовые «фенечки» смотрятся в вечерних образах не хуже самых роскошных бриллиантов.
Перья марабу, определенно, вневременный тренд, который составил конкуренцию даже анималистическим принтам. Ранее мы рассказывали, как носить «хищные» паттерны, чтобы не выглядеть вульгарно. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @kativarnava