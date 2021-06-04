Не узнать: Анжелика Варум примерила образ кинодивы 20-х годов

Look’и выстроены вокруг безупречно скроенных брюк и бланковых блуз из весенне-летней коллекции модного дома. А в дополнение к ним — архивные аксессуары с винтажными шляпками и дерзкими атласными перчатками.

1 июня был день рождения Мэрилин Монро — ей могло бы исполниться 95 лет. О секретах красоты иконы Золотого века Голливуда читайте в материале Passion.ru.