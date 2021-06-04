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Не узнать: Анжелика Варум примерила образ кинодивы 20-х годов

Анжелика Варум перевоплотилась в кинодиву 20-х годов, сошедшую с черно-белых экранов. Съемка для бренда TEGIN появилась случайно, во время дружеской встречи певицы и дизайнера в мастерской. Дневной свет и камера смартфона — программа «минимум», результатом которой стала целая история в одной серии фотографий.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анжелика Варум

Фото: Пресс-служба / Светлана Тегин

Когда-то основательница бренда Светлана Тегин привезла из Парижа аксессуары тридцатых годов — шляпы, вуали, перчатки, которые «жили» в мастерской как напоминание об открытом небе. Свою коллекцию дизайнер показала Анжелике, которая ловко вжилась в образ в духе Золотого века Голливуда. Так родилась творческая съемка.

Анжелика Варум

Фото: Пресс-служба / Светлана Тегин

Look’и выстроены вокруг безупречно скроенных брюк и бланковых блуз из весенне-летней коллекции модного дома. А в дополнение к ним — архивные аксессуары с винтажными шляпками и дерзкими атласными перчатками.

1 июня был день рождения Мэрилин Монро — ей могло бы исполниться 95 лет. О секретах красоты иконы Золотого века Голливуда читайте в материале Passion.ru.

Фото: Пресс-служба / Светлана Тегин

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