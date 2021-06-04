Не узнать: Анжелика Варум примерила образ кинодивы 20-х годов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба / Светлана Тегин
Когда-то основательница бренда Светлана Тегин привезла из Парижа аксессуары тридцатых годов — шляпы, вуали, перчатки, которые «жили» в мастерской как напоминание об открытом небе. Свою коллекцию дизайнер показала Анжелике, которая ловко вжилась в образ в духе Золотого века Голливуда. Так родилась творческая съемка.
Фото: Пресс-служба / Светлана Тегин
Look’и выстроены вокруг безупречно скроенных брюк и бланковых блуз из весенне-летней коллекции модного дома. А в дополнение к ним — архивные аксессуары с винтажными шляпками и дерзкими атласными перчатками.
1 июня был день рождения Мэрилин Монро — ей могло бы исполниться 95 лет. О секретах красоты иконы Золотого века Голливуда читайте в материале Passion.ru.
Фото: Пресс-служба / Светлана Тегин
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