Мягкой посадки! Стилисты назвали самые модные фасоны джинсов на осень

Шире шаг

Поклонницы oversize могут ликовать, поскольку расклешенные от бедра джинсы в пол переходят с нами в новый сезон. Привычный нарочито небрежный объем слегка усмирен: теперь даже самые расслабленные модели должны подчеркивать фигуру, а не прятать ее. Удачную пару отличит высокая посадка, акцентирующая талию, плотный деним, фактурные швы и низы, частично закрывающие обувь. Последнее правило запомните, чтобы добиться эффекта бесконечных ног.