Мягкой посадки! Стилисты назвали самые модные фасоны джинсов на осень
Шире шаг
Поклонницы oversize могут ликовать, поскольку расклешенные от бедра джинсы в пол переходят с нами в новый сезон. Привычный нарочито небрежный объем слегка усмирен: теперь даже самые расслабленные модели должны подчеркивать фигуру, а не прятать ее. Удачную пару отличит высокая посадка, акцентирующая талию, плотный деним, фактурные швы и низы, частично закрывающие обувь. Последнее правило запомните, чтобы добиться эффекта бесконечных ног.
Gloria Jeans, 2999 руб.
Пресс-служба
12Storeez, 12980 руб.
Пресс-служба
От бедра
Тренд среди инфлюэнсеров — свободные в поясе джинсы, которые непринужденно спускаются на бедра. Модели Белла Хадид и Хейли Бибер подтверждают: любимую пару не стоит прятать в дальний ящик, если ее размер вдруг стал больше вашего фактического. Наоборот — носите с кроп-топами, объемными джинсовками или рубашками.
Gloria Jeans, 2499 руб.
Пресс-служба
Хейли Бибер
Eastnews
Задать тон
Цветной деним — безоговорочный тренд года. Сочные оттенки не дадут осенней хандре ни единого шанса, а заодно — решат проблему наскучившего гардероба. Яркая пара задаст настроение даже самому лаконичному повседневному образу с бланковой футболкой, классическим песочным тренчем и кедами. Для самых смелых — насыщенный изумрудный, морковный, сливовый и ультрамариновый цвета. Начинаете с малого? Оливковый в помощь!
Emka, 10390 руб.
Пресс-служба
Gloria Jeans, 2799 руб.
Пресс-служба
Ранее стилист и основатель журнала Style Полли Рыжова перечислила идеальные фасоны джинсов для женщин с формами. Так, эксперт порекомендовала делать ставку на плотные материалы, высокую посадку и минималистичный дизайн. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / пресс-служба