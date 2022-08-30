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Мягкой посадки! Стилисты назвали самые модные фасоны джинсов на осень

Рейтинги денима снова на высоте: дизайнеры продолжают экспериментировать с текстурами, силуэтами и объемами. Тренды уверенно спускаются с подиума в реальную жизнь, вдохновляя фэшиониста примерять джинсовые монолуки в духе героев вестерна. Стилисты российского модного бренда Gloria Jeans рассказали Passion.ru, какие тенденции стоит взять на заметку уже сейчас, чтобы дать осени стильный старт!
Мягкой посадки! Стилисты назвали самые модные фасоны джинсов на осень

Шире шаг

Поклонницы oversize могут ликовать, поскольку расклешенные от бедра джинсы в пол переходят с нами в новый сезон. Привычный нарочито небрежный объем слегка усмирен: теперь даже самые расслабленные модели должны подчеркивать фигуру, а не прятать ее. Удачную пару отличит высокая посадка, акцентирующая талию, плотный деним, фактурные швы и низы, частично закрывающие обувь. Последнее правило запомните, чтобы добиться эффекта бесконечных ног.

Gloria Jeans, 2999 руб.

Пресс-служба

12Storeez, 12980 руб.

Пресс-служба

От бедра

Тренд среди инфлюэнсеров — свободные в поясе джинсы, которые непринужденно спускаются на бедра. Модели Белла Хадид и Хейли Бибер подтверждают: любимую пару не стоит прятать в дальний ящик, если ее размер вдруг стал больше вашего фактического. Наоборот — носите с кроп-топами, объемными джинсовками или рубашками.

Gloria Jeans, 2499 руб.

Пресс-служба

Хейли Бибер

Eastnews

Задать тон

Цветной деним — безоговорочный тренд года. Сочные оттенки не дадут осенней хандре ни единого шанса, а заодно — решат проблему наскучившего гардероба. Яркая пара задаст настроение даже самому лаконичному повседневному образу с бланковой футболкой, классическим песочным тренчем и кедами. Для самых смелых — насыщенный изумрудный, морковный, сливовый и ультрамариновый цвета. Начинаете с малого? Оливковый в помощь!

Emka, 10390 руб.

Пресс-служба

Gloria Jeans, 2799 руб.

Пресс-служба

Ранее стилист и основатель журнала Style Полли Рыжова перечислила идеальные фасоны джинсов для женщин с формами. Так, эксперт порекомендовала делать ставку на плотные материалы, высокую посадку и минималистичный дизайн. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / пресс-служба

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