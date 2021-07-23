Не соскучишься: Матильда Шнурова показала, как обыграть total black

В арсенале Матильды Шнуровой — главные тенденции «интеллектуальной моды», основанной на «чистых» цветах и лаконичности. В главной роли образа — черное миди-платье с подчеркнутым силуэтом, открытой спиной, затейливыми завязками и дерзкими разрезами по бокам. К нему — усыпанные кристаллами «мюли Золушки» от Amina Muaddi (средняя стоимость за пару — около 75 000 рублей). Обуви в остромодном оттенке Hot Pink вторят акцентные неоновые серьги и пышный букет пионов в качестве реквизита для ярких Insta-фотографий.