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Мода
Сегодня в 16:30
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Не повторять: Серена Уильямс ошиблась с выбором белья под силуэтное платье

Серена Уильямс успевает буквально все: играет в теннис, воспитывает дочь, занимается венчурными инвестициями и обучает тонкостям дела женщин, а с недавних пор продвигает свой бренд одежды. Платье собственного производства теннисистка выгуляла на одном из светских мероприятий в Беверли-Хиллз, правда, о правилах стилизации тонкого трикотажа забыла.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Серена Уильямс

Фото: Globallook

Еще недавно Серена была звездой недель моды — участвовала в показе Off-White в качестве модели, а на шоу Balmain была зрителем и группой поддержки Оливье Рустена (друга и креативного директора бренда).

Теперь же Уильямс сама себе дизайнер. На фотоколле мероприятия спортсменка появилась в мини-платье цвета фуксии с трендовыми разрезами и асимметрией. Наряд силуэтный, трикотаж плотно «обнял» формы звезды — настолько, что ошибки в выборе нижнего белья дали о себе знать.

Дополнили образ мюли-«невидимки», едва заметные на ногах, и акцентные украшения.

Серена Уильямс

Серена Уильямс

Фото: Globallook

Не так давно «проштрафилась» и испанская королева Летиция. Ее величество так спешила на встречу, что забыла отклеить этикетку с новых туфель. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa

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