Не повторять: Серена Уильямс ошиблась с выбором белья под силуэтное платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Еще недавно Серена была звездой недель моды — участвовала в показе Off-White в качестве модели, а на шоу Balmain была зрителем и группой поддержки Оливье Рустена (друга и креативного директора бренда).
Теперь же Уильямс сама себе дизайнер. На фотоколле мероприятия спортсменка появилась в мини-платье цвета фуксии с трендовыми разрезами и асимметрией. Наряд силуэтный, трикотаж плотно «обнял» формы звезды — настолько, что ошибки в выборе нижнего белья дали о себе знать.
Дополнили образ мюли-«невидимки», едва заметные на ногах, и акцентные украшения.
Фото: Globallook
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Фото: Globallook / Dpa