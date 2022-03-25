Не повторять: Серена Уильямс ошиблась с выбором белья под силуэтное платье

Еще недавно Серена была звездой недель моды — участвовала в показе Off-White в качестве модели, а на шоу Balmain была зрителем и группой поддержки Оливье Рустена (друга и креативного директора бренда).

Теперь же Уильямс сама себе дизайнер. На фотоколле мероприятия спортсменка появилась в мини-платье цвета фуксии с трендовыми разрезами и асимметрией. Наряд силуэтный, трикотаж плотно «обнял» формы звезды — настолько, что ошибки в выборе нижнего белья дали о себе знать.

Дополнили образ мюли-«невидимки», едва заметные на ногах, и акцентные украшения.