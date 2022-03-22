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На скорую руку: королева Летиция забыла отклеить этикетку от туфель

Королева Летиция и король Филипп VI посетили официальное мероприятие в Мадриде. Ее величество, по всей видимости, собиралась в спешке — так, что забыла об одной маленькой детали. Чаще всего монаршая особа донашивает то, что уже есть в ее гардеробе, но на этот раз решила похвастаться новинкой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Королева Летиция и король Филипп VI

Фото: Globallook

Новый образ Летиции выстроен вокруг эффектной юбки-футляра Hugo Boss с текстильным поясом в тон. Она входит в число вещей-фаворитов королевы уже не первый год. Дополнил образ базовый лонгслив из тонкого трикотажа (крайне опасного — белье должно быть подобрано идеально). А завершили — эффектные лакированные туфли на головокружительно высоких шпильках. Ее величество успела сделать накат на новой паре, но об этикетке не подумала.

Образ королевы Летиции в деталях

Образ королевы Летиции в деталях

Фото: Globallook

Тем временем Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят время в Белизе, куда отправились в рамках королевского тура по Карибам. На третий день герцогиня восхитила поклонников (и местных жителей) своим образом в платье, напоминающем конфетную обертку. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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