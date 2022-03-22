На скорую руку: королева Летиция забыла отклеить этикетку от туфель
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Новый образ Летиции выстроен вокруг эффектной юбки-футляра Hugo Boss с текстильным поясом в тон. Она входит в число вещей-фаворитов королевы уже не первый год. Дополнил образ базовый лонгслив из тонкого трикотажа (крайне опасного — белье должно быть подобрано идеально). А завершили — эффектные лакированные туфли на головокружительно высоких шпильках. Ее величество успела сделать накат на новой паре, но об этикетке не подумала.
Фото: Globallook
Тем временем Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят время в Белизе, куда отправились в рамках королевского тура по Карибам. На третий день герцогиня восхитила поклонников (и местных жителей) своим образом в платье, напоминающем конфетную обертку. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook