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На скорую руку: королева Летиция забыла отклеить этикетку от туфель

Королева Летиция и король Филипп VI посетили официальное мероприятие в Мадриде. Ее величество, по всей видимости, собиралась в спешке — так, что забыла об одной маленькой детали. Чаще всего монаршая особа донашивает то, что уже есть в ее гардеробе, но на этот раз решила похвастаться новинкой.