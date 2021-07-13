Не показалось: Меган Фокс пришла на съемки телешоу в грязном платье

Команда над образом трудилась мощная: за стиль отвечала Мейв Рейли (та самая, которая сделала из Хейли Бибер икону стиля) и визажисты, которым доверяет все семейство Кардашьян. Фокс щеголяла в силуэтном платье Alex Perry с лифом-корсетом и экстремально глубоким вырезом. К нему — остромодные босоножки на головокружительных шпильках и едва заметных завязках, и вечная спутница — миниатюрная сумка. Без конфуза не обошлось: по пути Меган умудрилась испачкать платье и даже не заметила.

Модные фиаско звездам порой только на руку, ведь после них обсуждения не утихают. Так, например, принца Гарри высмеяли за «вечный» костюм и потрепанные ботинки, Ирину Шейк поймали в заношенных до дыр легинсах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.