Не надо так: Юлия Ковальчук показала антитренд лета 2021

В образе — классические брюки свободного силуэта, замиксованные с топом с гиперобъемными плечами. Последние взрывали Instagram и улицы летом 2020-го, и были в арсенале чуть ли не каждого инфлюенсера и звезды. Топы настолько успели наскучить, что отчасти превратились в забытый антитренд. На смену им пришли ультрасоблазнительные вязаные модели в технике кроше и обыкновенные шелковые платки, завязанные на груди.

Аутфит Юлии Ковальчук венчают лаконичные туфли-лодочки, вторящие общей гамме, и узнаваемый клатч-«пирожок» Pouch от Bottega Veneta за 211 000 рублей.

Не так давно очередной инвестицией в модный гардероб хвасталась Ксения Бородина. Телеведущая отправилась отдыхать в Бодрум, а для пляжа захватила шорты за рекордную сумму. Подробности ищите в материале Passion.ru.