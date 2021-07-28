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Не надо так: Юлия Ковальчук показала антитренд лета 2021

Столицу настиг сезон дождей, но Юлию Ковальчук это не останавливает: певица отправилась по важным делам в светлом аутфите на базе оттенков капучино и горчичного. В лаконичном образе ставка сделана на классику, но с одной деталью звезда определенно прогадала. Рассказываем, какой и почему!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Ковальчук

Фото: Instagram @juliakovalchuk

В образе — классические брюки свободного силуэта, замиксованные с топом с гиперобъемными плечами. Последние взрывали Instagram и улицы летом 2020-го, и были в арсенале чуть ли не каждого инфлюенсера и звезды. Топы настолько успели наскучить, что отчасти превратились в забытый антитренд. На смену им пришли ультрасоблазнительные вязаные модели в технике кроше и обыкновенные шелковые платки, завязанные на груди.

Аутфит Юлии Ковальчук венчают лаконичные туфли-лодочки, вторящие общей гамме, и узнаваемый клатч-«пирожок» Pouch от Bottega Veneta за 211 000 рублей.

Не так давно очередной инвестицией в модный гардероб хвасталась Ксения Бородина. Телеведущая отправилась отдыхать в Бодрум, а для пляжа захватила шорты за рекордную сумму. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @juliakovalchuk

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