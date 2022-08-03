Не балует: Кейт Миддлтон нарядила дочь в платье за 3900 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
7-летняя Шарлотта нарядилась в полосатое платье с белым воротником детского бренда Rachel Riley. Стоимость его — 65 долларов (около 3,9 тысячи рублей). Дополнили образ сандалии La Coqueta Kids за 46 долларов (2,8 тысячи рублей).
Сама же Кэтрин вооружилась легким брючным костюмом любимого бренда Alexander McQueen, в котором цена за один блейзер достигает 1995 долларов (122 тысячи рублей). В союзе с ним выступили базовый топ и биколорные туфли-слингбэки Camilla Elphick. На украшения герцогиня не поскупилась: надела сет Mappin and Webb, общей стоимостью около 4,5 тысячи долларов (более 280 тысяч рублей).
Globallook
Globallook
Тем временем испанская королева Летиция хвастается стройной фигурой — настолько, что может носить платья 16-летней дочери. Что, собственно, она и сделала, собираясь на встречу с представителями испанского комитета UNICEF в Мадриде. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook