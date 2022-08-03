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Не балует: Кейт Миддлтон нарядила дочь в платье за 3900 рублей

Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дочь Шарлотта отправились на Игры Содружества в Лондоне. Герцогиня Кембриджская показала, как выглядеть элегантно даже на спортивном мероприятии, а заодно преподала урок по стилю подрастающей принцессе. Наследницу, кстати, монаршая особа не балует: платье купила в массмаркете, а обувь — на распродаже.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

Фото: Globallook

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7-летняя Шарлотта нарядилась в полосатое платье с белым воротником детского бренда Rachel Riley. Стоимость его — 65 долларов (около 3,9 тысячи рублей). Дополнили образ сандалии La Coqueta Kids за 46 долларов (2,8 тысячи рублей).

Сама же Кэтрин вооружилась легким брючным костюмом любимого бренда Alexander McQueen, в котором цена за один блейзер достигает 1995 долларов (122 тысячи рублей). В союзе с ним выступили базовый топ и биколорные туфли-слингбэки Camilla Elphick. На украшения герцогиня не поскупилась: надела сет Mappin and Webb, общей стоимостью около 4,5 тысячи долларов (более 280 тысяч рублей).

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

Globallook

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

Globallook

Тем временем испанская королева Летиция хвастается стройной фигурой — настолько, что может носить платья 16-летней дочери. Что, собственно, она и сделала, собираясь на встречу с представителями испанского комитета UNICEF в Мадриде. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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