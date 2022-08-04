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Назло хейтерам: располневшая Селена Гомес показала тело в купальнике за 3700 рублей

На связи солнечная Италия, где неспешно проводит время Селена Гомес. Американская певица решила передать пламенный привет поклонникам и хейтерам. Назло последним — отдельный сюрприз: «честный» ролик без специально подобранного ракурса, освещения и фотошопа. «Реальные животы на связи», — иронично бросила звезда.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Селена Гомес

Фото: Globallook

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Для отдыха на яхте Гомес выбрала слитный купальник с эффектом тай-дай из собственной коллаборации с брендом La’Mariette. К слову, модель так и не разлетелась по рукам фанатов, и даже успела выйти на распродажу по стоимости 60 долларов (около 3,7 тысячи рублей). Дополнили образ золотые стейтмент-серьги.

Так, знаменитость предпочла не втягивать живот во время съемки и оставила идею быть идеальной. Взамен — складки и округлые формы, которые она нежно поглаживает на видео. Поклонники оценили, поблагодарив за умение быть собой в мире, в котором реальность трудно распознать под фильтрами.

А если выглядеть стройнее все же хочется — берите на заметку рекомендации основательницы школы стиля и журнала Style Полли Рыжовой. Специально для Passion.ru эксперт составила список лайфхаков, которые помогут преобразиться в экспресс-режиме. Подробности с фото ищите по ссылке.

Фото: Globallook

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