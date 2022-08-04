Назло хейтерам: располневшая Селена Гомес показала тело в купальнике за 3700 рублей

Для отдыха на яхте Гомес выбрала слитный купальник с эффектом тай-дай из собственной коллаборации с брендом La’Mariette. К слову, модель так и не разлетелась по рукам фанатов, и даже успела выйти на распродажу по стоимости 60 долларов (около 3,7 тысячи рублей). Дополнили образ золотые стейтмент-серьги.

Так, знаменитость предпочла не втягивать живот во время съемки и оставила идею быть идеальной. Взамен — складки и округлые формы, которые она нежно поглаживает на видео. Поклонники оценили, поблагодарив за умение быть собой в мире, в котором реальность трудно распознать под фильтрами.