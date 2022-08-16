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Назло бывшему: Ксения Бородина похвасталась загорелым телом в мини-платье

Ксения Бородина продолжает делиться солнечными снимками из Турции, а заодно — демонстрировать наряды, которые уместились в ее багаже. Не так давно телеведущая похвасталась обновленным загаром и эффектной фигурой в платье, длина которого подняла градус соблазнительности на максимум. Разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Бородина

Фото: Telegram-канал Ксении Бородиной

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В этом сезоне российские звезды облюбовали Турцию, в частности, Бодрум и Кемер. Свидетельство тому — многочисленные снимки успешных и знаменитых, открывающиеся при нажатии на соответствующий геотег.

По курортным улицам дефилирует и Ксения Бородина, причем в дерзких туфлях Valentino в цвете перца чили. Дополнило образ алое платье экстремальной длины с нежным принтом и декольте, с которым смотреть в глаза действительно трудно.

В июле Ксения Бородина отправилась на шопинг в Chanel вопреки своим заявлениям о нежелании «снабжать прибылью» оскандалившийся модный Дом. Тем не менее, последний день каникул в Италии телеведущая отметила шопингом, разместив снимки из бутика. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Telegram-канал Ксении Бородиной

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