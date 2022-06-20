Ксения Бородина отправилась на шопинг в Chanel после публичного отказа от бренда

Руководство компании выпустило постановление, согласно которому товары бренда запрещено продавать россиянам. Кроме того, клиентам заграничных бутиков предлагалось подписать специальные документы, которые являются гарантией того, что изделия марки не будут вывезены в Россию.

На фоне упомянутых нововведений мир охватили крупные скандалы. Так, Ольга Бузова потребовала компанию вернуть ей деньги за многочисленные покупки, а Виктория Боня разрезала сумку Chanel на видео. В апреле Ксения Бородина отмечала, что не собирается избавляться от собственных вещей, на которые она заработала. Однако и покупать новые и снабжать бренд прибылью также не планирует.

В связи со сложившейся политической ситуацией многие иностранные компании приостановили работу на территории Российской Федерации. Список брендов, ушедших с отечественного рынка, ищите в материале Passion.ru.