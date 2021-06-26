Стремительная свадьба, измены и развод: история любви Ксении Бородиной и Курбана Омарова
Стало известно, что 38-летняя Ксения Бородина разводится со вторым супругом Курбаном Омаровым, по сообщениям Super.ru.
Первый брак ведущей телепроекта «Дом-2» продлился три года – с 2008 по 2011 год. Избранником Ксении стал предприниматель Юрий Будагов, от которого она родила старшую дочь Марусю. Расставание с мужем было для звезды болезненным и она предпочитает не вспоминать о нем.
После развода Бородина влюбилась в участника «Дома-2» Михаила Терехина, с которым рассталась после двух лет отношений.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @borodylia/Instagram
Именно во время романа с Терехиным ведущая познакомилась со вторым будущим мужем.
Встреча произошла на вечеринке у друзей Ксении и Курбана. После того как Бородину и Омарова представили друг другу, их пути на какое-то время разошлись. Дружеские отношения пары возобновились после расставания ведущей с Михаилом Терехиным. Курбан был одним из тех, кто оказался рядом с Ксенией в трудную минуту и старался всячески ее поддерживать.
Спустя некоторое время подписчики Бородиной стали замечать, что звезде кто-то явно оказывает знаки внимания. Звезда нарушила молчание в начале 2015 года, опубликовав пост в личном блоге, назвав своего избранника мистером Z.
«Пришло время внести ясность по поводу имени моего мужчины (будущего мужа, любимого). Его зовут Курбан, друзья с детства называют его Зимой. Он гордится своим именем, не скрывает его и никогда не просил называть себя Андреем, Димой. Он человеку непубличный, не привыкший к всеобщему интересу», – писала Ксения.
Летом этого же года, неожиданно для всех, Бородина выходит замуж. Изначально пара планировала торжество на осень, но, вероятно, из-за беременности ведущей было принято решение перенести его на более ранний срок. Через четыре месяца после свадьбы Ксения родила дочь Теону. Для обоих супругов этот ребенок стал вторым. У Курбана есть сын от предыдущих отношений, который прекрасно ладит со старшей дочерью Бородиной Марусей.
Первые проблемы в семейных отношениях свалились на голову ведущей еще во время беременности. Находясь на последнем месяце звезда выясняет, что любящий вечеринки супруг ей изменяет. Курбан часто пропадал ночами, предпочитая тусовки радостям семейной жизни. Летом 2016 года пара находилась на грани развода, а Ксения делилась с подписчиками своими проблемами.
Фото: Starface
«Просто это отец ребенка, поэтому я стараюсь достойно оформить развод. Причин много. Я думала он сможет быть любящим мужем и заботливым отцом. Но эту ночь 12 декабря я запомнила на всю жизнь: мой муж пришел в семь утра домой с очередной тусовки, а мне оставалось 10 дней до родов! Все что написано про измену — это чистая правда, и я об этом узнала. Таким Юлям, Таням, Оксанам и всем остальным желаю здоровья. Хотите спать с мужиком Бородиной? Вперед! Я жила в розовых очках, была беременна и верила своему мужу, думала, что он возьмет на руки дочь и образумится. Но этого не произошло, ему больше нравится делать одну фотографию в неделю для подписчиков и уезжать через пять минут», – писала ведущая.
Позже оказалось, что Бородина простила неверного мужа и пара стала снова появляться вместе на публике и в Инстаграме звезды. Ксения даже отрицала измены, уверяя, что эти слухи не что иное, как проделки завистников.
Следующие несколько лет в отношениях супругов было все гладко, по крайней мере судя по Инстаграму. Однако, с весны 2021 года у Ксении и Курбана нет ни одного совместного фото, а ведущая регулярно намекала подписчикам о том, что в ее семье не все гладко. Позже выяснилось, что пара перестала посещать вместе светские мероприятия и живет раздельно. 25 июня ведущая подтвердила, что подала на развод.
Причины расставания пока никто из супругов не комментирует.
Фото и видео: Starface, @borodylia/Instagram
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