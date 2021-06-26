Стремительная свадьба, измены и развод: история любви Ксении Бородиной и Курбана Омарова

Встреча произошла на вечеринке у друзей Ксении и Курбана. После того как Бородину и Омарова представили друг другу, их пути на какое-то время разошлись. Дружеские отношения пары возобновились после расставания ведущей с Михаилом Терехиным. Курбан был одним из тех, кто оказался рядом с Ксенией в трудную минуту и старался всячески ее поддерживать.

Спустя некоторое время подписчики Бородиной стали замечать, что звезде кто-то явно оказывает знаки внимания. Звезда нарушила молчание в начале 2015 года, опубликовав пост в личном блоге, назвав своего избранника мистером Z.

«Пришло время внести ясность по поводу имени моего мужчины (будущего мужа, любимого). Его зовут Курбан, друзья с детства называют его Зимой. Он гордится своим именем, не скрывает его и никогда не просил называть себя Андреем, Димой. Он человеку непубличный, не привыкший к всеобщему интересу», – писала Ксения.

Летом этого же года, неожиданно для всех, Бородина выходит замуж. Изначально пара планировала торжество на осень, но, вероятно, из-за беременности ведущей было принято решение перенести его на более ранний срок. Через четыре месяца после свадьбы Ксения родила дочь Теону. Для обоих супругов этот ребенок стал вторым. У Курбана есть сын от предыдущих отношений, который прекрасно ладит со старшей дочерью Бородиной Марусей.

Первые проблемы в семейных отношениях свалились на голову ведущей еще во время беременности. Находясь на последнем месяце звезда выясняет, что любящий вечеринки супруг ей изменяет. Курбан часто пропадал ночами, предпочитая тусовки радостям семейной жизни. Летом 2016 года пара находилась на грани развода, а Ксения делилась с подписчиками своими проблемами.